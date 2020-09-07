تجمعات للمطالبة بالافراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني

رياض كرامدي ا ف ب/ارشيف

تجمع في 31 آب/اغسطس 2020 في العاصمة الجزائرية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي خالد درارني

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باريس (أ ف ب)

تجمع صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في بلده، عشية بدء النظر في استئناف الحكم.

وتجمع نحو عشرة صحافيين فرنسيين بارزين أمام سفارة الجزائر في باريس تلبية لنداء منظمة "مراسلون بلا حدود" التي رفع ناشطون فيها صورا ولافتات تطالب بالافراج عن الصحافي الجزائري عشية جلسة استئناف الحكم الصادر في حقه.

وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار "أرادت السلطات الجزائرية ان تجعل منه أُمثولة لتخويف الصحافيين في الجزائر. لقد جعلت منه رمزا، رمزا للدفاع عن الصحافة".

ويدير درارني (40 سنة) موقع "قصبة تريبون" وهو مراسل محطة "تي في5 موند" الدولية الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وأوقف في 29 آذار/مارس وحكم عليه في العاشر من آب/اغسطس بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قاسية بعد إدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه، ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.

وفي الجزائر العاصمة، تجمع نحو 200 شخص من محامين وصحافيين وطلاب وفنانين ومواطنين في الاثنين الثالث على التوالي في باحة دار الصحافة في وسط العاصمة تضامنا مع درارني ودفاعا عن حرية التعبير.

وفي العاصمة تونسية أيضا، تجمع نحو أربعين صحافيا وناشطا من المجتمع المدني بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و"مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية مطالبين بالافراج عن الصحافي الجزائري.

وعرضت على واجهة مقر النقابة صورة ضخمة لدرارني تظهره باسما مرفقة بعبارة "نحن خالد".

وصنفت الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 والذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".

© 2020 AFP