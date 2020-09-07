توقيف شخص على خلفية عمليات الطعن في برمنغهام البريطانية (الشرطة)

شرطة ويست ميدلاندز/ا ف ب

لقطتان مركبتان من مشاهد كاميرات مراقبة وزعتها شرطة ويست ميدلاندز يظهر فيها رجل في وسط برمنغهام في انكالترا في 6 أيلول/سبتمبر 2020 تعتقد الشرطة أنه على ارتباط بعمليات الطعن

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لندن (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية الاثنين توقيف رجل يبلغ 27 عاماً يُشتبه في أنه منفّذ عمليات الطعن التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة ليل السبت الأحد في برمنغهام، ثاني مدن المملكة المتحدة.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "أوقفنا رجلاً يُشتبه في ارتكابه (عملية) قتل وسبع محاولات قتل خلال سلسلة هجمات بالسكين في برمنغهام".

ويبدو أنه تم استهداف الضحايا "بشكل عشوائي"، وفق الشرطة.

وقُتل رجل يبلغ 23 عاماً بعدما طُعن فيما أُصيب رجل وامرأة يبلغان 19 و32 عاماً، بجروح خطيرة بسلاح أبيض ولا يزالان في المستشفى في حال حرجة. وأُصيب خمسة أشخاص آخرين تراوح أعمارهم بين 23 و33 عاماً، بجروح أقل خطورة.

ووقعت الهجمات بين الساعة 00,30 و02,20 بالتوقيت المحلي (23,30 و01,20 ت غ) في عدة أماكن في المدينة.

ونشرت الشرطة مساء الأحد مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة يظهر فيها المشتبه به وتلقت "الكثير من الردود".

وأشارت إلى أن "أحد هذه الخيوط قادنا إلى حيّ سيلي أوك هذا الصباح حيث تم توقيف رجل".

ويتواصل التحقيق. وبحسب عناصره الأولية، لا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات، وفق ما أوضح قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز ستيف غراهام في مؤتمر صحافي الأحد.

© 2020 AFP