دوري الامم الاوروبية: استبعاد فودن وغرينوود من تشكيلة انكلترا بسبب خرق البروتوكول الصحي لفيروس كورونا المستجد

هارالدور غوديونسون ا ف ب/ا ف ب

مايسون غرينوود (يسار) يمرر كرة عرضية في مباراة منتخب بلاده ضد ايسلندا ضمن دوري الامم الاوروبية في الخامس من ايلول/سبتمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أعلن مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت الإثنين استبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود عن التشكيلة بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف ساوثغيت أن فودن وغرينوود لن يسافر من ايسلندا إلى الدنمارك لمواجهة الأخيرة الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وعلى الرغم من رفض ساوثغيت التعليق على طبيعة خرق بروتوكول فيروس "كوفيد-19"، أكدت تقارير إعلامية واسعة النطاق إن الثنائي الإنكليزي التقيا بفتاتين محليتين خلال فترة وجودهما في أيسلندا حيث تغلب منتخب الأسود الثلاثة على البلد المضيف 1-صفر الخميس في الجولة الاولى من النسخة الثانية لمسابقة دوري الامم الاوروبية حيث خاض كل من فودن (20 عاما) وغرينوود (18 عاما) مباراته الدولية الأولى.

وقال ساوثغيت للصحافيين "للأسف هذا الصباح تم لفت انتباهي أن الصبيين قد انتهكا إرشادات كوفيد فيما يتعلق بفقاعتنا الآمنة".

وأضاف "كان علينا أن نقرر أنهما لا يستطيعان التفاعل مع بقية الفريق ولن يكونا قادرين على التدريب. نظرًا للإجراءات التي يتعين علينا اتباعها الآن، سيتعين عليهما العودة إلى إنكلترا بشكل منفصل".

© 2020 AFP