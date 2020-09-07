فرنسا: نيابة باريس تفتح تحقيقا بعد هجوم إلكتروني استهدف جهات قضائية

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وفقا لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، استهدف هذا الهجوم الإلكتروني المدعي العام في باريس ريمي هيتز وقضاة من باريس ومحامين يتولون قضايا حساسة

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا بعد هجوم إلكتروني استهدف جهات قضائية في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد. فيما كشفت صحيفة "جورنال دو ديمانش"، أن هذا الهجوم استهدف المدعي العام في باريس ريمي هيتز وقضاة من باريس ومحامين يتولون قضايا حساسة.

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا بعد هجوم إلكتروني حاول استهداف جهات قضائية في فرنسا.

ووفقا لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، استهدف هذا الهجوم الإلكتروني المدعي العام في باريس ريمي هيتز وقضاة من باريس ومحامين يتولون قضايا حساسة.

فيما أفاد مصدر مطّلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الهجوم كان أوسع نطاقا ولم يقتصر على المحكمة القضائية في باريس.

وقال جان مارك ديلا أحد المحامين المستهدفين "صباح الخميس، لاحظت أنني أتلقى رسائل إلكترونية من أشخاص لم يرسلوا إلي بريدا إلكترونيا منذ ثلاث سنوات بشأن قضايا قديمة، لم أفهم ما كان يحدث".

وقد تعطل نظام الكمبيوتر الخاص بهذا المحامي ليوم ونصف يوم. وفتح التحقيق الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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