فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يقصى لضربه إحدى حكمات الخطوط ويعتذر واوساكا تواصل مشوارها الناجح

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نيويورك (أ ف ب)

تلقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول ضربة قوية في سعيه الى احراز لقبه الـ18 في بطولات الغراند سلام بعد استبعاده من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بشكل مثير بسبب ضربه احدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد خلال مباراته مع الاسباني بابلو كارينو بوستا في ثمن النهائي، فيما واصلت اليابانية ناومي اوساكا مشوارها الناجح في البطولة.

وخرج الصربي الذي كان المرشح الابرز للتتويج بلقب البطولة من الملعب جون أن يحضر المؤتمر الصحافي، لكنه تقدم بعد ذلك بساعات باعتذار عما حدث في حسابه على إنستغرام.

وقال ديوكوفيتش "أتقدم باعتذاري لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة ولكل الذين تأثروا بسلوكي (...) أنا آسف".

وأضاف "أنا حزين حقا ومستنزف بعد هذه القصة. لقد تلقيت بعض الاخبار عن الحكمة مساعدة الخطوط والمسؤولون عن البطولة أخبروني أنها، بفضل الله، تشعر بحالة جيدة. أنا آسف جدا لأنني تسببت لها بالكثير من التوتر. كان ذلك عن غير قصد على الاطلاق".

وختتم ديوكوفيتش رسالته قائلا "بالنسبة لاستبعادي، يجب أن أقوم بتفكير عميق وأعمل على معالجة خيبة أملي لاستخلاص درس منها للمضي قدما وتطوير نفسي كلاعب كرة مضرب وكإنسان".

- ديوكوفيتش يخسر الكثير -

وكان ديوكوفيتش خسر ارساله في الشوط الحادي عشر ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الاولى. وعندما كان الصربي في طريقه الى الجلوس في مكانه وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه نحو الجزء الخلفي من الملعب فأصابت احدى حكمات الخطوط في حلقها فاطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة.

وتوجه ديوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما اذا كانت على ما يرام وبعد بضع دقائق نهضت وخرجت من الملعب.

وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة سويرين فرايميل، قرر حكم المباراة اعلان كارينيو بوستا فائزا.

وأوضح فرايميل أنه يتفق مع ديوكوفيتش بأنه لم يضرب الكرة عن قصد لكن الأمر واضح أنه ضربها "بغضب وتهور"، مضيفا "من الواضح أنها (الحكمة) كانت تتألم من الاصابة. لم يكن هناك خيار اخر".

وقال بيان صادر عن الاتحاد الاميركي لكرة المضرب "بسبب استبعاده، سيخسر ديوكوفيتش جميع النقاط التي حصل عليها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وسيتم تغريمه بالجوائز المالية التي حققها في البطولة بالاضافة الى عقوبات اخرى محتملة".

وتشير قوانين البطولة بانه اي لاعب يقوم بهذا النوع من التصرف حتى لو لم يكن عن قصد، يتم استبعاده.

وعلق بوستا الذي سيلاقي الكندي دينيس شابوفالوف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان السابع 6-7 (صفر-7 و6-3 و6-4 و6-3، قائلا "كنت احتفل مع مدربي بكسر الارسال. عندما سمعت ان حكمة الخط كانت على الأرض صُدمت. لم أتوقع أبدا هذا عندما العب ضد نوفاك"، مؤكدا ان الحادث كان "غير متعمّد. أعتقد أنه كان حظا سيئا".

- "لم يكن محظوظا" -

وبات ديوكوفيتش خامس لاعب يتم استبعاده من احدى البطولات الكبرى بعد الاميركي الشهير جون ماكنرو عام 1990 من بطولة استراليا، والالماني كارستن اريينس من رولان غاروس عام 1990، والنمسوي سيتفان كوبيك من رولان غاروس ايضا عام 1995 والاميركي جف تارانغو من ويمبلدون عام 1995.

ودخل ديوكوفيتش اللقاء بسجل نظيف في 26 مباراة منذ مطلع العام الحالي وكان يمني بإحراز لقبه الكبير الثامن عشر في مسيرته والاقتراب من الاسباني رافايل نادال (19) والسويسري روجيه فيدرر (20) الغائبين عن البطولة بقرار شخصي من الاول نظرا للاجراءات الصحية المواكبة للبطولة الاميركية بسبب فيروس كورونا المستجد، بسبب عملية جراحية في الركبة بالنسبة للسويسري الذي سيبتعد عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

وتسارعت ردود الفعل حيث قال الألماني الكسندر زفيريف ان الصربي "لم يكن محظوظا. لقد ضرب الكرة، من المؤسف انها ارتطمت بحكمة الخط، لاسيما المكان الذي أصيبت فيه. هناك قوانين، أعتقد ان المراقبين والجميع قاموا بعملهم فقط".

واعتبرت بطلة فلاشينغ ميدوز في أربع مناسبات الاميركية مارتينا نافارتيلوفا ان الحكام "لم يكن لديهم خيارا آخر الا استبعاد ديوكوفيتش"، فيما علق "المشاكس" الأسترالي نيك كيرويس قائلا "ضعوني في مكان +دجوكر+ في هذه الحادثة: بعد ضرب بطريق الخطأ أحد جامعي الكرات في الحلق، كم عدد السنوات التي كنت سأستبعد فيها عن المنافسات؟".

ولم تكن الاشهر الاخيرة سهلة على ديوكوفيتش لا سيما بعد تنظيمه دورة "ادريا تور" التي ضمت افضل لاعبي منطقة البلقان في خضم توقف مانفسات كرة المضرب، حيث اصيب اكثر من لاعب من بينهم هو بالذات شاركوا فيها بفيروس كورونا المستجد حيث لم يتم احترام مسالة التباعد الاجتماعي ما عرضه لانتقادات كثيرة.

- زفيريف بسهولة -

وبلغ زفيريف السابع عالميا ربع النهائي للمرة الاولى في مسيرته بفوز سهل على الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-2 و6-1.

ويلتقي زفيريف الفائر ببطولة الماسترز الختامية عام 2018 مع الكرواتي بورنا تشوريتش الفائز على الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و6-1 و6-3.

وهذه المرة الاولى التي يبلغ فيها لاعب الماني ربع نهائي فلاشينغ ميدوز منذ 13 عاما.

ويعتبر نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أفضل نتيجة لزفيريف في بطولات الغراند سلام حين خرج على يد النمسوي دومينيك تييم.

وعلى عكس مباراته في الدور الثالث امام الفرنسي ادريان مانارانينو حين خسر المجموعة الاولى قبل الدخول في أجواء اللقاء، لم يعان امام الاسباني المشارك في فلاشينغ ميدوز للمرة الاولى في مسيرته.

وحقق زفيريف المصنف خامسا في البطولة 18 ارسالا ساحقا و38 ضربة رابحة ونجح في كسر ارسال منافسه في سبع مناسبات من اصل عشر فرص اتيحت له.

- اوساكا تواصل المشوار -

وواصلت اليابانية ناومي أوساكا التاسعة عالميا والرابعة في البطولة مشوارها الناجح وبلغت ربع النهائي بفوزها على الاستونية أنيت كونتافييت 6-3 و6-4.

وحسمت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018 المباراة في ساعة و12 دقيقة لتضرب موعدا مع الأميركية شيلبي رودجرز الفائزة على التشيكية بترا كفيتوفا السادسة 7-6 (7-5) و3-6 و7-6 (8-6).

وأكدت اوساكا أن تحكمها في أعصابها كان مفتاح الفوز بالمباراة، وقالت "بالنسبة لي، الأمر مهم جدا لأنه من السهل جدا أن تضع نفسك تحت الضغط، خاصة عندما تشعر بأنه من الممكن أن تكسر الإرسال مرات عدة".

واضافت "لكنني قلت لنفسي إنها لاعبة رائعة من المفترض أن تفوز بإرسالها لذا نعم فقط استمري في الضغط".

وبلغت الاميركية جنيفر برايدي المصنفة 41 عالميا الدور ذاته للمرة الاولى في مسيرتها بفوزها على الألمانية انجيليك كيربر حاملة اللقب قبل 4 اعوام 6-1 و6-4.

وتلتقي برايدي مع الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا التي تفوقت على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة ثامنة في البطولة و15 عالميا 6-3 و2-6 و6-4 في ساعتين و37 دقيقة.

ووضعت برايدي حدا لمشوار المصنفة 17 في البطولة في مسعاها نحو لقب رابع في الغراند سلام بعد ويمبلدون 2018 وأستراليا المفتوحة 2016.

© 2020 AFP