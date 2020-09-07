فيروس كورونا: الهند تتخطى البرازيل وتصبح الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات

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فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية تشيناي في الهند، 30 أغسطس/آب 2020.

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند الأرقام المسجلة في البرازيل، حيث بلغ 4,20 مليون حالة منذ بدء تفشي الوباء، لتتقدم على البرازيل بفارق 70 ألف حالة. وبهذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات تصبح الهند ثاني الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

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سجلت الهند 4,20 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية، لتتجاوز بذلك عدد الإصابات المسجلة في البرازيل.

وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات الاثنين تجاوز 90 ألفا. وشهدت البلاد أكثر من ألف وفاة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبهذا الارتفاع في عدد الإصابات، تصبح الهند ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ فيها عدد الإصابات 6,25 مليون.

وقالت وزار الصحة الهندية الاثنين إنها سجلت 1016 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد إلى 71642.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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