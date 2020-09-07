مانشستر سيتي يعلن إصابة رياض محرز وأيميريك لابورت بفيروس كورونا

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الاثنين إصابة لاعبه المهاجم الجزائري رياض محرز بفيروس كورونا. وحسب النادي، وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فإن محرز ورفيقه المدافع الفرنسي أيميريك لابورت، الذي أصيب بالفيروس هو الآخر، عزلا نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة البريطانية. وسيخوض مانشستر سيتي، أول مباراة له في الدوري الإنكليزي الاثنين 21 أيلول/سبتمبر ضد ولفرهامبتون.

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أفاد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الاثنين إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي، وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي والحكومة.

وقال "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا "الجميع في النادي يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

"أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم"

وشكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على تويتر. وكتب على حسابه الرسمي "أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال "شكرا لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الثانية بعدما تأجلت مباراته ضد أستون فيلا عن المرحلة الأولى حيث منحته الرابطة أسبوعا إضافيا من الراحة كونه أنهى الموسم الماضي متأخرا بخروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في 15 آب/أغسطس الماضي.

وانضم محرز إلى صفوف سيتي في العام 2018، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وهو الثاني له في إنكلترا بعد أول مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016 الذي اختير فيه أفضل لاعب في الدوري الممتاز.

وقاد محرز في صيف 2019 منتخب بلاده الجزائر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها. وبرز محرز في البطولة التي استضافتها مصر، لاسيما في مباراة نصف النهائي ضد نيجيريا، حين منح "محاربي الصحراء" الفوز بنتيجة 2-1، من ركلة حرة في الثواني الأخيرة.

فرانس24 /أ ف ب

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