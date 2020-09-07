24 قتيلا في معارك بين قوات الحكومة والمتمردين شمال اليمن

الجهاز الاعلامي للحوثيين/ا ف ب/ارشيف

صورة من فيديو نشره الحوثيون في 15 شباط/فبراير 2020 لموقع سقوط المقاتلة السعودية في الجوف

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دبي (أ ف ب)

قتل 24 شخصا في معارك بين قوات موالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف الاستراتيجية شمال صنعاء التي تسعى الحكومة لاستردادها منذ نحو ستة أشهر، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية حكومية الاثنين.

وقالت المصادر في قوات الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس إنّ 16 متمردا حوثيا وثمانية من القوات الحكومية قتلوا وجرح العشرات من الطرفين في معارك وقعت مساء الاحد في محافظة الجوف.

وسيطر المتمردون على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في آذار/مارس الماضي.

وقبل ذلك كان المتمردون يسيطرون على أجزاء واسعة من محافظة الجوف، لكن عاصمتها، التي تبعد نحو 150 كلم جنوب الحدود مع السعودية، كانت لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

ورأى محللون أنّ سيطرة المتمردين على الجوف قد تغير مسار الحرب إذ انها تضع محافظة مأرب المجاورة والغنية بالنفط، وهي آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن، في مرمى نيران الحوثيين المدعومين من إيران.

وتحاول قوات الحكومة منذ نحو ستة أشهر استعادة الجوف وعاصمتها إنما من دون جدوى.

وقالت المصادر العسكرية إن المعارك الأخيرة مساء الأحد دارت بين الطرفين في أطراف المحافظة وتمكنت القوات الحكومية من محاصرة الحوثيين وأسر أكثر من 40 منهم، بينما شنت المقاتلات التابعة للتحالف بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع الحوثيين.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وقتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص في النزاع المتواصل منذ أكثر من ست سنوات.

وبالاضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

© 2020 AFP