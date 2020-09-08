اصابة المهاجم الايطالي تسانيولو بقطع في الرباط الصليبي

موريس فان ستين وكالة الانباء الهولندية/ا ف ب

لاعب وسط ايطاليا نيكولو تسانيولو في تسديدة أكروباتية في المباراة ضد هولندا في دوري الامم الاوروبية في السابع من ايلول/سبتمبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

اصيب مهاجم المنتخب الايطالي لكرة القدم نيكولو تسانيولو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة ضد نظيره الهولندي الإثنين في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية وسيخضع لعملية جراحية الاربعاء كما اعلن ناديه روما الثلاثاء.

وسيغيب تسانيولو (21 عاما) مرة جديدة عن الملاعب لعدة اشهر علما بانه عانى من اصابة مماثلة لكن في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل ان يعود في القسم الثاني من الموسم الفائت.

ووقعت الاصابة عندما ارتطم تسانيولو بلاعب وسط منتخب هولندا دوني فان دي بيك قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ايطاليا بهدف يتيم.

وقال روما في بيان إن "نيكولو تسانيولو سيخضع لعملية جراحية الأربعاء بعد أن أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن اللاعب أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 أيلول/سبتمبر حيث يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا، قبل أن يستضيف في المرحلة الثانية يوفنتوس بطل المواسم التسعة الأخيرة في 27 أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP