اعتقال معارضة بيلاروسية أثناء محاولتها العبور إلى أوكرانيا

سيرغي غابون ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 11 آب/أغسطس 2020 تظهر المعارضة ماريا كوليسنيكوفا خلال مؤتمر صحافي في مينسك

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مينسك (أ ف ب)

اعتقلت ماريا كوليسنيكوفا إحدى الشخصيات المعارضة البارزة في بيلاروس أثناء محاولتها العبور إلى أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولو الحدود البيلاروسية الثلاثاء.

وقال الناطق باسم هيئة الحدود أنطون بيتشكوفسكي لوكالة فرانس برس إن كوليسنيكوفا اعتقلت أثناء محاولتها العبور خلال الليل مع عضوين آخرين في "مجلس التنسيق" المعارض تمكنّا من العبور إلى أوكرانيا.

واختفت كوليسنيكوفا وعضوان آخران في مجلس التنسيق" هما أنطون رودنينكوف وإيفان كرافتسوف الاثنين.

وقال بيتشكوفسكي إن رودنينكوف وكرافتسوف تمكنا من العبور إلى أوكرانيا، وأكدت السفارة الأوكرانية في مينسك لوكالة فرانس برس أنهما موجودان في البلاد.

وأوضح بيتشكوفسكي إن كوليسنيكوفا محتجزة و"التحقيق جار لتقييم الوضع بشكل قانوني".

ونقلت وكالة "بيلتا" الإخبارية عن مسؤولين حدوديين أن الثلاثة حاولوا عبور الحدود في سيارة من طراز "بي إم دبليو" حوالى الساعة 4,00 صباح الثلاثاء.

وكوليسنيكوفا عضو في "مجلس التنسيق" المعارض الذي اتهمته السلطات "بتهديد الأمن القومي".

وتم تشكيل "مجلس التنسيق" لضمان انتقال سلمي للسلطة بعدما رفضت المنافسة الرئيسية للرئيس ألكسندر لوكاشنكو سفيتلانا تيخانوفسكايا، إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس بنسبة 80% من الأصوات.

وقد أثارت الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات واسعة النطاق تعرضت للقمع من جانب الشرطة.

وطالبت ألمانيا وبريطانيا سلطات بيلاروس الاثنين بإجابات بعد اختفاء كوليسنيكوفا، وقال حلفاء إنها اختطفت من الشارع.

وكوليسنيكوفا (38 عاما) هي الوحيدة من بين المعارضات التي رفضت مغادرة بيلاروس إلى المنفى.

© 2020 AFP