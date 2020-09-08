الدوري الأميركي للمحترفين: بوسطن وكليبرز يستعيدان زمام الأمور

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

استعاد بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس كليبرز زمام الأمور وتقدما مجددا في نصف نهائي المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك بعد فوزهما على تورونتو رابتورز حامل اللقب 111-89 ودنفر ناغتس 113-107 تواليا الإثنين في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن بدا في طريقه لاكتساح رابتورز بتقدمه عليه 2-صفر في سلسلة مواجهتهما في نصف نهائي المنطقة الشرقية، خسر سلتيكس المباراتين التاليتين أمام الفريق الكندي ليكون التعادل سيد الموقف.

لكن الفريق الأخضر الأسطوري بدا عازما على ألا يفرط بفرصة الوصول الى نهائي المنطقة ومحاولة الفوز بلقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه، وذلك بهيمنته على المباراة الخامسة بين الفريقين من البداية حتى النهاية، حاسما إياها بفارق 22 نقطة.

وستكون الفرصة قائمة أمام فريق المدرب براد ستيفنز لحسم بطاقة التأهل الى نهائي المنطقة الأربعاء حين يتواجه الفريقان للمرة السادسة، وإلا سيتأجل الحسم لمباراة سابعة تقام الجمعة.

ويدين سلتيكس بالفوز الذي استحقه تماما بما أنه لم يتخلف أمام حامل اللقب منذ صافرة البداية، الى جايلن براون وكمبا ووكر وجايسون تاتوم إذ سجلوا 27 و21 و18 نقطة تواليا، في مباراة تفوق خلالها لاعبو التشكيلة الأساسية لفريق ستيفنز بشكل مطلق على نظرائهم من حيث التسجيل (93 مقابل 45).

وكان فريد فانفليت (18 نقطة) الأفضل في صفوف حامل اللقب الذي وجد نفسه متخلفا في إحدى فترات اللقاء بفارق ثلاثين نقطة.

وبعد أن لعب الدور الأساسي الموسم الماضي في قيادة رابتورز الى اللقب الأول في تاريخه، منح كواهي لينارد فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز الأفضلية في مواجهته مع دنفر ناغتس في نصف نهائي المنطقة الغربية بقيادة الى التقدم 2-1 بعد الفوز 113-107.

وسجل لينارد 23 نقطة مع 14 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقام باعتراض دفاعي (بلوك) مصيري في الثواني الحاسمة من اللقاء في مواجهة جمال موراي، ليلعب بصبحة بول جورج (32 نقطة) دورا أساسيا في منح الأفضلية لكليبرز الذي وجد نفسه متخلفا بفارق سبع نقاط أوائل الربع الأخير، لكن مدربه دوك ريفرز عرف كيف يعيد الفريق الى السكة الصحيحة بأداء دفاعي رائع.

وبعد أن كان متخلفا 90-97، رد كليبرز بتسجيل 14 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه، ما سمح له بالتقدم 104-101، ثم حافظ على هذه الأفضلية حتى صافرة النهاية رغم جهود الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 32 نقطة لناغتس مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

© 2020 AFP