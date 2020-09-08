السعودية: محامي خاشقجي يعتبر الأحكام "عادلة ورادعة" والأمم المتحدة ترى أنها تفتقد "للمشروعية"

تظاهرة أمام السفارة السعوية في واشنطن في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 للمطالبة بالكشف عن قتلة جمال خاشقجي

وصف المحامي معتصم خاشقجي، محامي الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الأحكام بالسجن في حق ثمانية أشخاص تورطوا في مقتله في قنصلية السعودية في تركيا عام 2018 ، بأنها أحكام "عادلة ورادعة" "ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام". ومن جانبها، وصفت أنييس كالامار الخبيرة في الأمم المتحدة الأحكام بأنها تفتتقد لـ "مشروعية قانونية أو أخلاقية" ، في حين اعتبرت تركيا أنها أدنى من التوقعات لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي"

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وصف محامي عائلة الصحافي السعوي جمال خاشقجي اثنين الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بأنه "عادل ورادع" حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المحامي.

وقضت المحكمة الجزائية يوم الاثنين بسجن ثمانية أشخاص لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.

وقال المحامي معتصم خاشقجي إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام". ورأى أن الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان".

وكان أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 قد أعلنوا في أيار/مايو الماضي"العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

الأمم المتحدة : الأحكام السعودية لا تتصف بمشروعية قانونية أو أخلاقية

وأكدت أنييس كالامار الخبيرة في الأمم المتحدة التي حققت في شأن اغتيال خاشقجي الاثنين، أن الاحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي "مشروعية قانونية أو أخلاقية"، مع إشادتها بالتراجع عن عقوبة الإعدام.

وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية عبر تويتر أن "المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة".

تركيا تعتبر الأحكام أدنى من التوقعات

اعتبرت تركيا الإثنين أن القرار الذي أصدرته محكمة سعودية وألغت بموجبه خمسة أحكام بالإعدام كانت قد صدرت في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 هو أدنى من التوقعات.

وكتب المتحدّث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر أنّ "الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم في قضية تصفية الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي".

فرانس 24 /رويترز

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