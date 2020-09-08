القضاء الجزائري ينظر في قضية الصحافي خالد درارني وسط تعبئة محلية ودولية من أجل الإفراج عنه

رياض كرامدي ا ف ب/ارشيف

تجمع في 31 آب/اغسطس 2020 في العاصمة الجزائرية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي خالد درارني

ينظر القضاء الجزائري الثلاثاء في طلب استئناف حكم السجن لثلاث سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي يشغل مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وتجري محاكمة درارني بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية" بعد تغطيته لمظاهرة الحراك الوطني في 7 آذار/مارس في العاصمة الجزائر، وأصبحت قضيته رمزا لحرية الصحافة في الجزائر وجلبت تضامنا محليا ودوليا.

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ينظر مجلس قضاء الجزائر العاصمة الثلاثاء في طلب استئناف حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحق الصحافي خالد درارني، الذي تحول إلى رمز للكفاح من أجل حرية الصحافة وسط تعبئة محلية ودولية من أجل الإفراج عنه.

وتجري جلسة الاستئناف عبر الفيديو بين مجلس قضاء الجزائر وسجن القليعة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة حيث يقبع درارني (40 عاما) منذ 29 آذار/مارس. ويمثل أمام الاستئناف مع درارني بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي والناشط في الحراك سليمان حميطوش، المفرج عنهما. وحُكم عليهما بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وسبق أن أمضيا مدة العقوبة في الحبس المؤقت. ومنذ النطق بالحكم تضاعفت الدعوات الداخلية والدولية للإفراج عن خالد درارني.

محاكمة الاستئناف-خالد درارني 130000

وفي 10 آب/أغسطس صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة 50 ألف دينار (330 يورو) بحق درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وحوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة مظاهرة للحراك المناهض للسلطة، الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وبحسب "مراسلون بلا حدود" فهو متهم أيضا بانتقاد النظام السياسي عبر صفحته على فيس بوك ونشر بيان لتحالف أحزاب سياسية يدعو إلى الإضراب العام.

وخلال محاكمته الأولى التي ظهر فيها درارني نحيلا، رفض التهم وأكد أنه قام فقط "بعمله كصحفي مستقل" ومارس "حقه في الإعلام".

وقال أحد محاميه مصطفى بوشاشي لوكالة الأنباء الفرنسية الاثنين "زرت خالد درارني قبل يومين، معنوياته مرتفعة ومطمئن. إذا طبق مجلس قضاء الجزائر القانون لا يمكن إلا أن ينطق ببراءته".

"ضغط على القضاة"

والاثنين تجمع صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية مردّدين شعار "أفرجوا عن درارني".

وفي باريس قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار "أرادت السلطات الجزائرية أن تجعل منه عبرة لتخويف الصحافيين في الجزائر" لكنها "جعلت منه رمزا، رمزا للدفاع عن حرية الصحافة".

ووصلت قضية درارني إلى هيئات دولية عدة لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والتي أعربت جميعها عن "قلقها".

وتجري جلسة الاستئناف في ظل مناخ من القمع ضد وسائل الإعلام المستقلة وناشطي الحراك والمعارضين السياسيين.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن نحو 45 شخصا يقبعون خلف القضبان على خلفية نشاطهم ضمن الحراك في الجزائر.

وخلال الأشهر الماضية، اتهم صحافيون من قبل النظام بـ"زرع الفتنة" والمساس بالوحدة الوطنية والعمل "لصالح جهات أجنبية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام في الأول من أيار/مايو، وصف خالد درارني دون ذكر اسمه بـ"الخبارجي" (أي الجاسوس) "لصالح سفارات أجنبية".

ويشير محامون إلى أن وزير الاتصال عمار بلحيمر ذكر هذه التهمة بحق درارني مشيرا إلى أنه عمل دون الحصول على بطاقة الصحافي المحترف.

وندّد محامو خالد درارني في بيان التصريحات "الإعلامية المتكررة للسلطة التنفيذية" التي "تمس بقرينة البراءة وبمبدأ الفصل بين السلطات" كما استنكروا "الضغط على القضاة".

ويوجد العديد من الصحافيين الجزائريين في السجن مثل عبد الكريم زغيلاش، مالك إذاعة تبث على الإنترنت، والمحكوم عليه في 24 آب/أغسطس بعامين سجنا نافذا بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية"، كما تجري محاكمات أخرى.

وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لتتراجع 27 مركزا خلال السنوات الخمس الماضية.

فرانس 24 / أ ف ب

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