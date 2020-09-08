النيجر: إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال تخلى عنهم المهربون في الصحراء الكبرى

أعلنت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء عن إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا بينهم أطفال في النيجر بمنطقة الصحراء الكبرى، نهبهم المهربون وتركوهم في مواجهة خطر الموت رغم حصولهم على أموال مقابل تهريبهم إلى ليبيا.

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قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء نقلا عن ناجين، إنه قد تم إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا في منطقة الصحراء الكبرى، بعد أن سرقهم مهربون وتخلوا عنهم ليواجهوا الموت على الرغم من حصولهم على أموال لتهريبهم لليبيا.

وترك سائقون أربع شاحنات تحمل مهاجرين من نيجيريا وتوجو ومالي وغانا دون طعام أو ماء، على بعد 230 كيلومترا شمالي بلدة ديركو في النيجر الواقعة عند مفترق طرق بالصحراء الكبرى، بعد أن رأوا عربات عسكرية.

وبعد ثلاثة أيام، عثر فريق إنقاذ من منظمة الهجرة الدولية على المهاجرين الذين كان بينهم أطفال بطريق الصدفة في الثالث من سبتمبر/أيلول. وكان كثيرون منهم يعانون من الجفاف ومصابين وفي حاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.

🚚 Last week, w/ @europeaid support, IOM & #Niger’s Civil Protection team rescued 83 migrants bound for #Libya.



“We were stranded for three days with no food or water. People were collapsing left and right,” recalls 25y/o Dennis from Nigeria.https://t.co/x5wsWsOkyl — OIM Niger (@OIM_Niger) September 8, 2020

وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم المنظمة بول ديلون أن هذا أمر غير مستغرب على المهربين، الذين اعتادوا أخذ الأموال مقدما من اليائسين الذين يأملون الوصول إلى أوروبا، أن يتخلوا عن مسافريهم إذا استشعروا بأن هناك من سيعترضهم.

وأضاف "أحيانا يعود المهربون دون مسافريهم. هذا ليس أمرا نادر الحدوث" وتابع ديلون "يعلمون عواقب ترك الناس عالقين في الصحراء. عدم الاكتراث بأرواح الناس أمر مؤسف للغاية".

ومنذ 2016 ساهمت المنظمة في إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر من الصحراء الكبرى، إحدى أكثر المراحل خطورة في الرحلة للقادمين من غرب أفريقيا الذين يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى أوروبا بحثا عن عمل وحياة أفضل.

وساعدت فرق الإنقاذ 321 مهاجرا حتى الآن دون احتساب هذه المجموعة الأخيرة. لكن أحيانا لا يتم العثور سوى على رفات.

وقال ديلون أيضا إن "العمليات السابقة في الصحراء الكبرى انتشلت جثثا مدفونة في الرمال" في إشارة إلى عمليات مشتركة مع سلطات النيجر. مضيفا "إنها مساحة شاسعة وهناك الكثير، الكثير من الطرق شمالا ونحن لا نملك موارد لتسيير دوريات".

فرانس24/ رويترز

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