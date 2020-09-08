بيلاروسيا: قلق دولي بشأن مصير زعيمة المعارضة كوليسنيكوفا

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أفاد مسؤول من قوة حرس الحدود في بيلا روسيا بأن ثلاثة من قادة المعارضة من بينها زعيمة الحركة الاحتجاجية ماريا كوليسنيكوفا قد عبروا نقطة حدودية بين بيلا روسيا وأوكرانيا. وذكرت المعارضة في بيلا روسيا أن ملثمين اعتقلوا الإثنين كوليسنيكوفا في وسط مينسك واختفوا بها على متن شاحنة صغيرة. وأعربت بريطانيا عن قلقها بشأن سلامة ماريا كوليسنيكوفا، وطالبت ألمانيا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتوضيح ما جرى لمعارضته البارزة .

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قال مسؤول من قوة حرس الحدود في بيلا روسيا البيضاء إن ثلاثة من ساسة المعارضة في البلاد منهم زعيمة الحركة الاحتجاجية ماريا كوليسنيكوفا التي اختفت الاثنين عبروا نقطة مراقبة عند الحدود بين بيلا روسيا وأوكرانيا.

وتقول حركة المعارضة إن رجالا ملثمين اعتقلوا كوليسنيكوفا في وسط مينسك الاثنين وانطلقوا بها في شاحنة صغيرة في حين اختفى اثنان من حلفائها في وقت لاحق.

وطلبت ألمانيا من رئيس بيلا روسيا ألكسندر لوكاشينكو توضيح ما جرى لكوليسنيكوفا بعد أنباء اعتقالها على يد ملثمين.

كما دعت بريطانيا حكومة رئيس بيلا روسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى وضع عودة زعيمة الاحتجاجات ماريا كوليسنيكوفا على رأس أولوياته بعد تردد أنباء عن احتجازها على أيدي ملثمين مجهولين.

وكانت كوليسنيكوفا، عضو مجلس تنسيق المعارضة، الأخيرة بين ثلاث سياسيات في روسيا البيضاء وحدن صفوفهن قبل الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس/آب في مسعى لتحدي الرئيس المخضرم لوكاشينكو. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة ماريا كوليسنيكوفا".

وأضاف "يجب أن يجعل نظام لوكاشينكو عودتها الآمنة على رأس أولوياته. يجب على النظام الكف عن تعنيف المحتجين والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة".

فرانس24 / رويترز

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