عدد حالات فيروس كورونا يتجاوز حاجز ال 100 الف في مصر

محمد الشاهد اف ب/ارشيف

مصريون يضعون أقنعة بسبب جائحة فيروس كورونا تقاس حرارة أجسامهم عند دخولهم باحة مسجد الأزهر التاريخي لأداء صلاة الجمعة في العاصمة المصرية في 28 آب/أغسطس 2020

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القاهرة (أ ف ب)

تجاوز عدد حالات فيروس كورونا المستجد حاجز ال 100 الف في مصر، البلد العربي الاكبر ديموغرافيا إذ يبلع عدد سكانه 100 مليون نسمة.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس مساء الاثنين 100041 من بينها 5541 وفاة في مصر التي أعلنت أول اصابة بكورونا في 14 شباط/فبراير الماضي، بحسب وزارة الصحة.

ووفق بيانات الوزارة، سجلت مصر 79008 حالة شفاء من الفيروس.

وكانت السلطات فرضت اغلاقات جزئية في آذار/مارس للحد من انتشار الفيروس مثل اغلاق دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمطارات والمدارس والجامعات.

كما فرضت حظر تجول ليلياً في البلاد.

ومنذ مطلع تموز/يوليو، بدأت السلطات في تخفيف اجراءات الاغلاق وسمحت بالفتح الجزئي لدور العبادة والمطاعم والمقاهي والمنشآت الثقافية.

وبدأت الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية في الفتح تدريجيا كذلك.

ويخشى خبراء طبيون من موجة ثانية من الفيروس في مصر ودول أخرى.

© 2020 AFP