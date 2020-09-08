فيروس كورونا: مصر تلتحق بركب الدول التي تختبر بلازما المتعافين كعلاج

تسعى السلطات المصرية على غرار بلدان عديدة تتقدمها الولايات المتحدة، إلى مكافحة فيروس كورونا ولو بشكل جزئي، من خلال استخدام بلازما المتعافين كعلاج للمصابين بوباء كوفيد-19. وفيما يعتقد خبراء محليون أنها علاج واعد، باتت مصر تحارب آفة جديدة أفرزتها الأزمة، وهي السوق السوداء للاتجار بأكياس البلازما التي تخطى سعرها مبلغ 20000 جنيه (1200 دولار) للكيس الواحد.

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دخلت مصر سباق البحث عن علاج لفيروس كورونا على غرار العديد من البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة، وذلك عن طريق استخدام بلازما المتعافين، هذه المادة السائلة في الدم التي تحتوي على الأجسام المضادة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف هذا العلاج بأنه حل مؤقت، وأصدرت إدارته الشهر الماضي إذنا طارئا يسمح باستخدام بلازما مرضى كوفيد-19 المتعافين.

لكن المجتمع العلمي لا يزال منقسما حيال استخدام البلازما لعلاج المرضى، فيما يشير مؤيدوها إلى أن هذه الوسيلة أثبتت فعاليتها في دراسات صغيرة لعلاج أمراض أخرى معدية بينها إيبولا وسارس.

وأطلقت كل من بوليفيا وبريطانيا وكولومبيا والهند والمكسيك وباكستان وكوريا الجنوبية التجارب السريرية لمكافحة كوفيد-19 بالبلازما.

"علاج واعد ضد عدو مجهول"

يعتقد مدير مركز نقل الدم في مصر إيهاب سراج الدين أن بلازما المتعافين علاج واعد، في الوقت الذي يستمر السباق نحو تطوير وإنتاج وتوزيع لقاح فعال.

ومنذ أبريل/نيسان، قاد سراج الدين حملة في مصر لحث أكثر من 78000 متعاف من وباء كوفيد-19 على التبرع بالبلازما. وفي هذا الصدد، قال إن "كورونا هو أحد هذه الفيروسات التي لا يوجد كتيب إرشادي لها... نحارب عدوا مجهولا ولذا نحتاج للتمسك بأي شكل من اشكال العلاج يقدم بصيصا من الأمل".

وأكد المسؤول الصحي المصري "إذا لم تجد الولايات المتحدة أنها واعدة، لما كانت أطلقت حملة وطنية لحث المتعافين على التبرع بالبلازما". وأضاف أن المتبرعين المؤهلين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما وألا تقل أوزانهم عن 50 كيلوغراما، وأن تتوافر لديهم فصيلة معينة من الأجسام المضادة.

وحتى الساعة، تبرع أكثر من مئتي متعاف بالبلازما، يقدم كل منهم 800 ميليغرام من المادة السائلة مقسم إلى أربعة أكياس تحقن لمريضين في وقت واحد.

وقال سراج الدين إنه لا توجد إحصاءات حتى الآن عن معدل نجاح تجربة البلازما في مصر. وأشار إلى الحاجة للمزيد من تبرعات البلازما، مؤكدا أن "التبرع بالدم بشكل عام قليل في مصر، لذلك نعمل على زيادة الوعي بين عامة الناس".

تطبيق "مساندة"

ودفعت أعداد المتبرعين الضئيلة أحمد مصطفى (37 عاما) والذي يعمل في مجال الإعلان، إلى إطلاق تطبيق يسمى "مساندة" للتواصل بين المتعافين والمصابين بالمرض. وقال ههنا "نريد أن نكون همزة الوصل بين المرضى، لكن الاستجابة بطيئة للغاية".

كما يخطط مصطفى لجعل تطبيقه خدمة عامة للتبرع بالدم لتلبية أي حاجة ملحة أخرى في قطاع الرعاية الصحية المتأزم في مصر. ولديه دافع قوي لإنجاح تجربة العلاج إذ أنه كان بين المصابين بالمرض في أواخر مايو/أيار.

وقال "بعد شهر من الإرهاق من الفيروس، أردت المساهمة في جعل حياة المرضى الآخرين أفضل".

"سوق سوداء للبلازما"

ويرى مصطفى أيضا أن التطبيق قد يعمل كبديل آمن للسوق السوداء لبيع بلازما المتعافين والتي ظهرت مؤخرا.

وفي يونيو/حزيران، نقلت وسائل الإعلام المحلية في مصر أن أكياس بلازما المتعافين يتم تداولها للبيع بشكل غير رسمي بسعر يتجاوز 20000 جنيه (1200 دولار) للكيس.

في المقابل، دعا أحد أعضاء البرلمان المصري إلى تجريم هذه الممارسة خصوصا بعد أن أكدت مشيخة الأزهر بأنه لا يجوز بموجب الشريعة الإسلامية المتاجرة بالبلازما.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على "أن ثمن الدم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه".

قصة متبرع مصري

ولم يخف الشاب المصري المتعافي من كوفيد-19 محمد فتحي توتره لدى مشاهدته الأنابيب الموصوله بذراعه، لكنه أصر على التبرع بالبلازما على أمل مساعدة المصابين بالوباء. وقال فتحي (25 عاما) أثناء تبرعه بالبلازما في المركز القومي لنقل الدم بالقاهرة "إذا كان بإمكاني مساعدة شخص واحد فقط، فهذا أمر جيد جدا".

وأصيب فتحي بالمرض في مايو/أيار، عشية عيد الفطر، ليصبح واحدا من أكثر من 100,000 حالة إصابة بالوباء تم الإبلاغ عنها في مصر، سجل بينهم أكثر من 5000 وفاة.

ووصف فتحي أعراض الإصابة بفيروس كورونا قائلا "فقدان حاسة التذوق كان تجربة مروعة... تشعر وكأنك تأكل من أجل الحاجة فقط". ولم تنته الأمور عند إصابة فتحي فحسب، إذ ابتليت أسرته أيضا بإصابة والده المسن.

وفتحي أحد المتطوعين المشاركين في تجربة علاج مصابي وباء كوفيد-19 عن طريق بلازما المتعافين من المرض وعلق "جئت اليوم للتبرع لأنني لم أرغب في أن يمر شخص آخر بما مررت أنا وعائلتي به".

ويتم هذا العلاج عن طريق حقن بلازما المتعافين في أجسام أشخاص مصابين لمنحهم دفعة مناعية تساعد أجسامهم على محاربة الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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