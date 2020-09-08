هل خفف الفلسطينيون من حدة انتقادهم للتطبيع الإسرائيلي الإماراتي عشية اجتماع الجامعة العربية؟

محمود عباس خلال اجتماع مع الفصائل حول التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. رام الله بالضفة الغربية في 3 سبتمبر/أيلول 2020.

خففت السلطة الفلسطينية من حدة لهجتها المنتقدة لاتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، عشية انعقاد اجتماع الجامعة العربية الأربعاء في القاهرة لبحث الاتفاق، الذي كان وصفه مكتب محمود عباس بأنه "خيانة وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية". ولا يتضمن مشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني، واطلعت رويترز على نسخة منه، دعوة للتنديد بالإمارات أو التحرك ضدها.

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خففت القيادة الفلسطينية من انتقادها للتطبيع الإسرائيلي الإماراتي، قبيل اجتماع تعقده الجامعة العربية الأربعاء في القاهرة لمناقشة الاتفاق.

ولا يتضمن مشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني، واطلعت عليه رويترز، دعوة للتنديد بالإمارات أو التحرك ضدها بسبب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

والثلاثاء، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليمات تحظر أي تصريحات أو أفعال مسيئة للزعماء العرب ومن بينهم حكام الإمارات.

كما ذكر مشروع القرار الفلسطيني الذي سيناقشه وزراء الخارجية العرب أن الإعلان الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات "ليس من شأنه الانتقاص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير الرؤية العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي".

وتختلف هذه اللهجة بشكل ملحوظ عن لهجة عباس الذي وصف مكتبه في 13 أغسطس/آب الاتفاق بأنه "خيانة" و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".

وأعلن الاتفاق في 13 أغسطس/آب، وهو الأول من نوعه بين دولة عربية وإسرائيل منذ أكثر من 20 عاما. وتم التوصل، إليه إلى حد بعيد، نتيجة مخاوف مشتركة من إيران.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه تاريخي، وحثا الدول العربية الأخرى على أن تحذو حذو الإمارات. وقال زعماء الإمارات إن الاتفاق أوقف خطط إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ رويترز

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