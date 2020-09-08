وزيرة يابانية تؤكد إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو "بأي ثمن"

الحائزان على الميداليات الذهبية الأولمبية ثلاث مرات تاداهيرو نومورا وساوري يوشيدا بعد إضاءة الشعلة الأولمبية بينما كان يراقبه رئيس أولمبياد طوكيو 2020، في هيغاشي ماتسوشيما، محافظة مياجي، شمال اليابان 20 مارس/ آذار 2020.

صرحت وزيرة أولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو بأنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية "بأي ثمن" في العام المقبل2021. وأضافت بأن ذلك سيكون من أجل مصلحة الرياضيين بغض النظر عن التحديات التي يفرضها اليوم فيروس كورونا. وكان شيرو موتو الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 قد صرح بأن العمل يسير في الاتجاه السليم لتستضيف طوكيو الأولمبياد في 2021 حتى إذا استمرت الجائحة.

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قالت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو الثلاثاء إنه يجب إقامة الألعاب الأولمبية "بأي ثمن" في 2021. وأبلغت هاشيموتو الصحافيين أنه يجب إقامة الألعاب من أجل مصلحة الرياضيين بغض النظر عن التحديات التي تشكلها جائحة فيروس كورونا. واتخذت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية قرارا مفاجئا في مارس آذار الماضي بتأجيل الألعاب، التي كان من المفترض أن تنطلق في يوليو/تموز، حتى 2021 بسبب الفيروس.

وقالت هاشيموتو في المؤتمر الصحافي "يعمل جميع المرتبطين بالألعاب معا من أجل الاستعداد، كما يبذل الرياضيون مجهودات كبيرة من أجل العام المقبل. وأضافت "أعتقد أنه يجب إقامة الألعاب بأي ثمن. أريد أن تنصب كل جهودنا على الإجراءات المطبقة ضد فيروس كورونا".

واجتمع مسؤولون من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة المنظمة للأولمبياد لأول مرة الأسبوع الماضي لتطوير الخطوات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال الألعاب.

وكان توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لألعاب طوكيو 2020 أبلغ رويترز في مقابلة في يوليو تموز أن العمل مستمر لاستضافة الأولمبياد العام المقبل حتى إذا استمرت الجائحة. وخلال إفادة صحافية معتادة الثلاثاء، قال ماسا تاكايا المتحدث باسم لجنة طوكيو 2020 إن الاستعدادات لاستضافة الألعاب تسير في الاتجاه السليم.

وأضاف أن المسؤولين تلقوا دفعة بإقامة الأحداث الرياضية بنجاح حول العالم في الأشهر الأخيرة وسط إمكانية للسماح للمزيد من المشجعين بالحضور إلى الملاعب في مباريات البيسبول وكرة القدم في اليابان.

وقال تاكايا "هناك دفعة كبيرة للعاملين في لجنة طوكيو 2020. نشعر أن هذه خطوة إضافية نحو إمكانية متابعة الأحداث الرياضية في مجتمعنا".

فرانس 24 / رويترز

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