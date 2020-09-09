"آبل" تتوجه لإطلاق هاتف "آي فون 12" الأسبوع المقبل

جوش ايدلسون ا ف ب/ارشيف

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

حددت "آبل" يوم الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي موعدا لـ"حدث" توقع خبراء أن يشهد الإطلاق المنتظر لهاتف "آي فون 12"، أول جهاز للمجموعة الأميركية يعمل بتقنية الجيل الخامس.

وجاء في إعلان نشرته المجموعة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء "حدث لـ+آبل+. انضموا إلينا (مباشرة) من آبل بارك في 15 أيلول/سبتمبر عند العاشرة صباحا (17,00 ت غ)".

ولم تكشف الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية، عملا باستراتيجيتها التسويقية المعتادة القائمة على التشويق، أي معلومات إضافية لكنها درجت منذ سنوات على كشف نماذجها الجديدة من هواتف "آي فون" في الخريف.

وقال دان آيفز من شركة "ويدبوش" للخدمات المالية الاثنين "نرى أن آبل ومزوديها الآسيويين يستبقون الطلب المتزايد على الطراز ذي الشاشة الأكبر بطول 6,7 إنش (17 سنتيمترا)، ما يدفعنا إلى توقع +إطلاق العقد+ لجهاز آي فون 12".

وأشار المحلل إلى أن الشركة الأميركية قد تبيع أكثر من 75 مليون جهاز، معتبرا أن أكثر من ثلث الـ950 مليون جهاز "آي فون" المستخدمة حاليا في العالم، أي 350 مليون جهاز، قد تُستبدل بطراز أحدث في الأشهر المقبلة.

وتعوّل "آبل" على عنصر جذب يتمثل في قدرة الأجهزة الجديدة على الإفادة من الموجات الفائقة السريعة للجيل الخامس، التي لا تزال في مرحلة الانتشار العالمي مع تقدم كبير في بعض البلدان ككوريا الجنوبية والصين.

وقد أصدرت الشركتان المتصدرتان لسوق الهواتف الذكية في العالم، أي الكورية الجنوبية "سامسونغ" والصينية "هواوي"، طرازات عدة عاملة بتقنية الجيل الخامس.

ورغم التوترات التجارية والسياسية مع الولايات المتحدة، يعتبر دان آيفز أن السوق الصينية تبقى أساسية لـ"آبل"، كما قد تسجل المجموعة ارتفاعا كبيرا في الطلب في السوق الهندية.

وخلص المحلل غلى أن هاتف آي فون 12 "يمثل حلقة جديدة لشركة (تيم) كوك، هي الأهم منذ إطلاق هاتف +آي فون 6+ سنة 2014. وهو سيفتح صفحة جديدة في نمو +آبل+ رغم تراجع الشهية الاستهلاكية".

وقد شهدت سوق الهواتف الذكية حول العالم "انهيارا" في الربع الثاني هذه السنة، وفق شركة "كاناليس" التي تحدثت عن تراجع بنسبة 14 % إلى 285 مليون جهاز مباع، بعد تراجع أيضا في الربع الأول.

وحدها "آبل" استمرت في النمو بين الشركات الثلاث المتصدرة للسوق.

© 2020 AFP