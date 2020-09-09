الدوري الأميركي للمحترفين: ثاندر يتخلى عن مدربه

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن أوكلاهوما سيتي ثاندر الثلاثاء تخليه عن مدربه بيلي دونوفان إثر موسمه الخامس مع الفريق، وذلك بعد الخروج من الدور الأول لـ"بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقال ثاندر في بيان إن الانفصال عن دونوفان جاء "باتفاق متبادل" بين الطرفين اللذين ارتبطا منذ عام 2015 بعد التخلي عن مدرب واشنطن ويزاردز الحالي سكوت بروكس إثر الفشل في التأهل الى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في ستة مواسم.

ووصل ثاندر الى الـ"بلاي أوف" في كل من المواسم الخمسة التي قضاها مع المدرب البالغ 55 عاما، وذلك رغم خسارة الفريق خلال الأعوام الأخيرة جهود نجوم كبار من عيار جيمس هاردن (انتقل عام 2012 الى هيوستن روكتس) وراسل وستبروك (هيوستن روكتس منذ 2019) وكيفن دورانت (انتقل عام 2016 الى غولدن ستايت ووريرز ويلعب حاليا مع بروكلين نتس) وبول جورج (انتقل عام 2019 الى لوس أنجليس كليبرز).

ووصل ثاندر الى نهائي المنطقة الغربية في موسمه الأول مع دونوفان عام 2016، لكنه خرج من الدور الأول في كل من المواسم الأربعة التالية.

وبحسب ما صدر عن مدير عام النادي سام بريستي، يبدو أن الانفصال بين الطرفين حصل بسبب عدم قدرة ثاندر على تأمين الضمانات للمدرب بشأن مستقبل الفريق من الناحية التنافسية، إذ قال "لدي احترام كبير لبيلي وسأقدر دائما العمل الذي قمنا به معا".

وأضاف أنه في المفاوضات بشأن مستقبل دونوفان "أصبح من الواضح" أن النادي لا يمكنه منح المدرب الضمانات التي يريدها بشأن المستقبل بشأن توجهات الفريق، مضيفا "لذلك، نغلق هذا الفصل ونفكر باعتزاز في كل ما قدمه للفريق والمؤسسة والمجتمع".

© 2020 AFP