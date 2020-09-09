الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي يطيح بميلووكي وليكرز يتقدم على هيوستن

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نيويورك (أ ف ب)

أطاح ميامي هيت بميلووكي باكس من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية عندما تغلب عليه 103-94 الثلاثاء في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حاسما السلسلة في صالحه 4-1، فيما واصل لوس انجليس ليكرز صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليا على هيوستن روكتس 112-102 ليتقدم 2-1.

في المباراة الأولى، توقف مشوار ميلووكي باكس، أفضل فريق في الموسم المنتظم، عند المباراة الخامسة للدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية وفشل في تحقيق معجزة قلب تخلفه صفر-3 أمام منافسه، خصوصا وأنه خاض مباراة الثلاثاء في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب التواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة الأحد عندما حقق فريقه فوزه الأول والوحيد على هيت في هذه السلسلة بعد التمديد.

ووحد ميلووكي باكس نفسه مطالبا بمضاعفة جهوده في غياب أفضل لاعب في الدوري، واستهل المباراة بأفضل طريقة ممكنة حيث حسم الربع الأول بفارق تسع نقاط (28-19)، لكن سرعان ما استعاد ميامي هيت السيطرة ورد بقوة في الربع الثاني حيث كسبه بفارق 15 نقطة (33-18)، ليتقدم بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول (52-46).

واحتدم الصراع بين الفريقين في الربعين الاخيرين اللذين حسمهما ميامي في صالحه بصعوبة 21-19 و30-29 على التوالي، ليبلغ الدور النهائي للمنطقة الشرقية للمرة الاولى منذ ستة أعوام.

ويدين ميامي بفوزه الى نجميه جيمي باتلر والسلوفيني غوران دراغيتش اللذين كانا الأفضل تهديفا ودفاعا، فسجل كل منهما 17 نقطة مع 10 متابعات للاول بينها 8 دفاعية، واربع متابعات للثاني بينها ثلاث دفاعية، فضلا عن أنهما كانا حاسمين في اللحظات المهمة بتسجيل نقاط ثمينة.

وتفوقت دكة بدلاء ميامي هيت أيضا بتسجيلها 38 نقطة بينها 14 لتايلر هيرو مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كانت خيبة أمل ميلووكي باكس، صاحب أفضل هجوم ودفاع في الموسم المنتظم، كبيرة ولم ينفعه تألق كريس ميدلتون أفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة (مع 7 متابعات جميعها دفاعية و6 تمريرات حاسمة) ودونتي ديفيتشنزو (17 نقطة).

وعلق نجمه أنتيتوكونمبو قائلا "حاولت أن أفعل كل ما هو ضروري لأتمكن من اللعب. لكن المعالجين أخبروني أن أفضل قرار هو عدم اللعب. لقد اصبت بالتواء في الكاحل في المباراة الثالثة، ثم تعرضت للاصابة ذاتها في المباراة الرابعة. في وقت من الأوقات، عليك أن تثق بزملائك في الفريق وهذا ما قررت القيام به".

وفي الثانية، تابع ليكرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي على هيوستن روكتس الذي كان حسم المباراة الاولى 112-97.

ودخل الفريقان المباراة الثالثة بقوة وانتظرا الربع الأخير لحسم النتيجة بعدما كان الفارق متقاربا بينهما في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث حسم هيوستن الربعين الاولين 33-32 و31-29، وليكرز الربع الثالث 21-18، قبل أن يضرب بقوة في الربع الأخير 30-20.

وفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 36 نقطة بينها 29 في الشوط الأول، وأضاف زميله أنطوني ديفيس 26 نقطة مع 15 متابعة بينها 11 دفاعية.

في المقابل، برز الثنائي جيمس هاردن وراسل وستبروك في صفوف هيوستن روكتس بتسجيل الاول 33 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، والثاني 30 نقطة.

© 2020 AFP