اليونان: عملية إنقاذ واسعة بعد اندلاع حرائق ضخمة في أكبر مخيم للاجئين بجزيرة ليسبوس

تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الأربعاء في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس إثر اندلاع عدة حرائق فجرا "في محيط المخيم وداخله"، حسبما أعلن رجال الإطفاء. ويؤوي المخيم، الأكبر في اليونان، ما يقارب 12,700 طالب لجوء أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية. وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن النيران ربما تكون قد اشتعلت إثر تمرد بعض طالبي اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بفيروس كورونا أو من المقربين من شخص جاءت نتيجته إيجابية.

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تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق الأربعاء في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، الأكبر في اليونان، حيث اندلعت عدة حرائق فجرا كما أعلن رجال الإطفاء. و"اندلعت حرائق في محيط المخيم لكن أيضا في داخله" وتم إرسال 25 رجل إطفاء وعشر آليات لإخلاء المخيم، الذي يؤوي حاليا ما يقارب 12,700 طالب لجوء أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن النيران ربما تكون قد اشتعلت إثر تمرد بعض طالبي اللجوء على قرار عزلهم بعدما تبينت إصابتهم بفيروس كورونا أو من المقربين من شخص جاءت نتيجته إيجابية.

وبحسب مصور وكالة الأنباء الفرنسية في المكان فإن "النيران مشتعلة في كل المخيم تقريبا، في داخله وفي الخيم الموجودة في الخارج في حقل الزيتون". وأضاف أن "طالبي اللجوء يفرون من المخيم سيرا على الأقدام في اتجاه مرفأ ميتيلين لكن سيارات قوات الأمن كانت متوقفة هناك".

وقالت جمعية "ستاند باي ليسفوس" لدعم اللاجئين على تويتر إنها تلقت تقارير بأن السكان المحليين اليونانيين في الجزيرة منعوا طالبي اللجوء الفارين من التوجه إلى قرية مجاورة. وأضافت: "المخيم كله مشتعل، كل شيء يشتعل، والناس يفرون".

والأسبوع الماضي رصدت السلطات اليونانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفرضت عزلا على المخيم.

وبعد إجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بكوفيد-19 في موريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة اليونانية أن "شخصا واحدا فقط ظهرت عليه عوارض المرض، خلافا للأشخاص الـ34 الآخرين". وأوضحت أيضا أن "المصابين الـ35 نُقلوا إلى مكان مجهز لعزلهم".

إثر ذلك، قررت الحكومة اليونانية فرض "حجر صحي تام" اعتبارا من الثلاثاء حتى 21 سبتمبر/أيلول، على ثلاثة مخيمات للمهاجرين قرب أثينا بعد أن سُجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت اليونان 289 وفاة بكوفيد-19 ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.

فرانس24/ أ ف ب

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