بطولة إيطاليا: ميلان ينهي صفقة انتقال ساندرو تونالي

ميغيل ميدينا ا ف ب

ساندرو تونالي (يسار) لاعب بريشيا في حوار على الكرة مع التشيلي ألكيسي سانشيز لاعب إنتر ميلان ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الأول من تموز/يوليو 2020

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روما (أ ف ب)

أنهى فريق ميلان الإيطالي صفقة انتقال لاعب خط وسط بريشيا الشاب ساندرو تونالي إلى صفوفه وفقا لتقارير إعلامية الأربعاء.

وذكرت وسائل اعلام ايطالية ان تونالي البالغ من العمر 20 عاما، اجرى فحصه الطبي فى ميلانو أمس الثلاثاء ومن المقرر ان يوقع عقدا لمدة خمس سنوات في وقت لاحق من مساء اليوم.

وألمح اللاعب إلى قرب انتقاله إلى النادي اللومباردي من خلال نشره صورة له على تطبيق "انستغرام" وهو طفل يرتدي قميص الـ"روسونيري".

وغالبا ما يتم مقارنة تونالي بلاعب ميلان ويوفنتوس السابق ومدرب الأخير الحالي أندريا بيرلو من حيث الشكل والبنية الجسدية، لكنه يصرح دائما إنه من المعجبين بجنون بلاعب الفريق السابق جينارو غاتوزو، وقد طلب الإذن منه للسماح له بارتداء الرقم 8 الخاص بمدرب نابولي الحالي خلال فترة لعبه مع ميلان.

وتم استدعاء تونالي مرتين من قبل مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، لكنه لم ينل بعد فرصة المشاركة في أي مباراة.

ويخوض ميلان أولى مبارياته في الدوري المحلي أمام بولونيا في 21 أيلول/سبتمبر، بعد أربعة أيام من اللقاء الذي سيجمعه مع شامروك روفرز الايرلندي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

© 2020 AFP