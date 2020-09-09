فلاشينغ ميدوز: أوساكا تفك عقدة رودجرز وتبلغ نصف النهائي

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

اليابانية ناومي أوساكا المصنف تاسعة عالميا الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بعدما فكت عقدتها مع الأميركية شيلبي رودجرز وتغلبت عليها 6-3 و6-4 الثلاثاء.

وفرضت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة أفضليتها أغلب فترات المباراة وحققت فوزها الأول على رودجرز في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وأعربت اليابانية عن سعادتها بالفوز وبلوغ نصف نهائي البطولة التي توجت بلقبها عام 2018، وقالت "كان لديها الامتياز لانها كانت تفوز علي دائما، وبالتالي كان لدي إحساس بالثأر وأعتقد أن شعوري كان جيدا".

وتلتقي أوساكا (22 عاما) في دور الأربعة مع الأميركية الأخرى جينيفر برايدي التي وصلت نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

وعلقت أوساكا التي توجت أيضا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، على منافستها المقبلة قائلة "تتميز بقدرتها على تنويع الضربات خلال تبادل الكرات وأنا أحسدها عليها".

ولم تتخط أوساكا الدور ثمن النهائي للبطولات الاربع الكبرى منذ تتويجها في استراليا العام الماضي .

© 2020 AFP