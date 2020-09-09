فلاشينغ ميدوز: الاسباني كارينو الى نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرته

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

بلغ الإسباني بابلو كارينو المصنف في المركز 27 عالميا الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف السابع عشر 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) وصفر-6 و6-3 الثلاثاء.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها كارينو (29 عاما) الدور نصف النهائي في البطولة الاميركية بعد الاولى عام 2017، وضرب موعدا مع الألماني ألكسندر زفيريف السابع والذي حجز بطاقته الى دور الاربعة للمرة الاولى في فلاشينغ ميدوز بتغلبه على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.

وعانى كارينو كثيرا أمام الإرسالات النظيفة (26) والضربات الناجحة (76 مقابل 33) لمنافسه الكندي، لكنه نجح في الأخير في كسب المباراة وقطع الطريق للمرة الثانية أمام الكندي في مواصلة مشواره في البطولة الاميركية بعد الاولى عام 2017 عندما تغلب عليه في ثمن النهائي.

واحتاج كارينو الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصاء منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا بسبب ضربه عن غير قصد حكمة الخطوط في المجموعة الاولى من مباراتهما الأحد، إلى أربع ساعات وثماني دقائق لتحقيق الفوز الرابع على شابوفالوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقال كارينو "أنا منهار ولكنني سعيد جدا جدا. الأشهر الأخيرة كانت صعبة بالنسبة للجميع. أشعر بأنني محظوظ بالتواجد حيث أنا هذا المساء".

© 2020 AFP