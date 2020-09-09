فلاشينغ ميدوز: زفيريف واوساكا يواصلان مشوارهما وبرايدي وكارينو مفاجآتهما

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نيويورك (أ ف ب)

واصل الالماني الكسندر زفيريف واليابانية ناومي أوساكا مشوارهما الناجح والإسباني بابلو كارينو والأميركية جينيفر برايدي مفاجآتهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى، ببلوغهم الدور نصف النهائي.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها زفيريف وبرايدي الدور نصف النهائي في البطولة الأميركية، فيما يعود إليه كارينو وأوساكا للمرة الثانية بعد الاولى عام 2017 بالنسبة للاول، و2018 بالنسبة للثانية عندما توجت بلقبها الكبير الأول قبل ان تضيف الثاني مطلع 2019 في استراليا المفتوحة.

- معاناة زفيريف -

وعانى زفيريف المصنف سابعا عالميا لحجز بطاقته إلى المربع الذهبي حيث احتاج إلى 3 ساعات و25 دقيقة للفوز على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-1) و6-3.

وتأهل زفيريف في سن الـ23 عاما إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأميركية للمرة الاولى في مسيرته، والثانية في البطولات الاربع الكبرى، بعد الاولى في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وقال زفيريف "كان يتوجب عليّ أن أكون اكثر عدوانية بعد البداية، لأن ما قمت به لم يكن جديرا بمباراة في الدور ربع النهائي من غراند سلام. لذلك تمكنت من الحفاظ على عنصر الثبات في ذهني وسارت الامور بشكل أفضل".

وأكد زفيريف أنه انهى اللقاء بحالة بدنية أقوى، وهذا مرده إلى "ثمار الكثير من العمل البدني الذي خضعت له خلال الاشهر الاخيرة أثناء الحجر (بسبب فيروس كورونا المستجد)".

وبدأ تشوريتش، الفائز في مواجهاته الثلاث الاخيرة أمام الألماني، المباراة بقوة مستفيدا من الاخطاء المباشرة الكثيرة والارسالات المزدوجة الخاطئة لزفيريف، وحسم المجموعة الاولى لصالحه 6-1.

غير أن زفيريف الخامس في البطولة، قلب الامور لصالحه في المجموعة الثانية برغم تأخره 2-4، فنجح في معادلة الارقام وفرض شوط فاصل حسمه في صالحه، قبل أن ينهي المجموعة الثالثة بسيناريو مشابه.

وفي المجموعة الرابعة، استفاد زفيريف من هبوط مستوى تشوريتش ليفوز بها وبالمباراة بنتيجة 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع كارينو الـ27 عالميا والفائز على الكندي دنيس شابوفالوف السابع عشر 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) وصفر-6 و6-3.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها كارينو (29 عاما) نصف نهائي البطولة الاميركية بعد الاولى عام 2017.

وبدوره عانى كارينو كثيرا أمام الإرسالات النظيفة (26) والضربات الناجحة (76 مقابل 33) لمنافسه الكندي، لكنه نجح أخيرا في كسب المباراة وقطع الطريق للمرة الثانية أمام الكندي في مواصلة مشواره في البطولة الاميركية، بعد الاولى عام 2017 عندما تغلب عليه في ثمن النهائي.

واحتاج كارينو الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصاء منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا بسبب ضربه عن غير قصد حكمة الخطوط في المجموعة الاولى من مباراتهما الأحد، إلى أربع ساعات وثماني دقائق لتحقيق الفوز الرابع على شابوفالوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقال كارينو "أنا منهار ولكنني سعيد جدا جدا. الأشهر الأخيرة كانت صعبة بالنسبة للجميع. أشعر بأنني محظوظ بالتواجد حيث أنا هذا المساء".

- أوساكا تفك عقدة رودجرز -

وفكت أوساكا المصنفة تاسعة عالميا عقدتها مع الأميركية شيلبي رودجرز عندما تغلبت عليها 6-3 و6-4 وبلغت نصف النهائي.

وفرضت أوساكا المصنفة رابعة في البطولة أفضليتها أغلب فترات المباراة وحققت فوزها الأول على رودجرز في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وأعربت اليابانية عن سعادتها بالفوز وبلوغ نصف نهائي البطولة التي توجت بلقبها عام 2018، وقالت "كان لديها الامتياز لانها كانت تفوز علي دائما، وبالتالي كان لدي إحساس بالثأر وأعتقد أن شعوري كان جيدا".

وتلتقي أوساكا (22 عاما) في دور الأربعة مع الأميركية الأخرى جينيفر برايدي التي وصلت نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

وعلقت أوساكا التي توجت أيضا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، على منافستها المقبلة قائلة "تتميز بقدرتها على تنويع الضربات خلال تبادل الكرات وأنا أحسدها عليها".

ولم تتخط أوساكا الدور ثمن النهائي للبطولات الاربع الكبرى منذ تتويجها في استراليا العام الماضي.

واحتاجت برايدي المصنفة 41 عالميا الى ساعة وتسع دقائق فقط للتغلب على نظيرتها المصنفة 35 عالميا.

وقالت برايدي "كنت اللاعبة الاشرس على كرات الارسال الاول، وحتى في رد الارسالات. كان ذلك مفتاحا للفوز لأنني لست افضل منها في الجري".

وتابعت "كنت متوترة قليلا، وهي ايضا (بوتينتسيفا)، لأن كل منا كانت تلعب ربع النهائي للمرة الاولى، لكنني نجحت في الحفاظ على الزخم منذ بداية المباراة".

وكانت برايدي المصنفة 28 في البطولة تخوض الدور ربع النهائي في بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها، إذ إن أفضل نتيجة لها في فلاشينغ ميدوز كانت بلوغها الدور الـ16 عام 2017 الذي بلغته ايضا في استراليا المفتوحة مطلع العام ذاته.

ولم تخسر برايدي (25 عاما) التي اقصت الالمانية انجليك كيربر حاملة اللقب عام 2016 من الدور ثمن النهائي، أي مجموعة في بطولة هذا العام، إذ خسرت 24 شوطا فقط في طريقها الى نصف النهائي، وهو السجل الافضل لأي لاعبة لا تزال في المنافسات.

وتقدم برايدي مستويات عالية هذا العام بعد ان حققت فوزها العشرين مقابل ست هزائم فقط في 2020، إذ تفوقت على المصنفة اولى الاسترالية آشلي بارتي في دورة بريسباين على ارض الاخيرة، والمصنفة خامسة الاوكرانية ايلينا سفيتولنيا في دورة دبي وحققت لقبها الاول في الدورات الاحترافية في ليكزينغتون الاميركية في آب/أغسطس الفائت.

© 2020 AFP