لاعبة كندية متوجة ببرونزية ريو 2016 تكشف أنها متحولة جنسيًا

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لوس انجليس (أ ف ب)

خرجت لاعبة وسط المنتخب الكندي للسيدات في كرة القدم ريبيكا كوين الى العلن، كاشفة بأنها متحولة جنسياً في منشور لها الثلاثاء على انستاغرام.

وقالت ابنة الـ25 عاما التي توجت مع المنتخب الكندي للسيدات ببرونزية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 وشاركت مع بلادها في مونديال السيدات عام 2019، أنها تهدف من الكشف عن تحولها جنسيًا الى مساعدة أشخاص مثلها في الشعور بالأمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت كوين التي تدافع عن ألوان أو أل راين في دوري كرة القدم الأميركي، "نظرا لأني عشت كشخص متحول جنسيا بشكل علني لأعوام طويلة مع الأشخاص الذين أحبهم كثيرا، تساءلت دائما متى سأخرج الى العلن" للكشف عن تحولها جنسيًا.

وأضافت الكندية التي تلعب حاليا في فيتسيو السويدي على سبيل الإعارة، "أردت أن يراني الأشخاص المثليون الذين لا يرون أشخاصا مثلهم في شريط الأحداث (على مواقع التواصل الاجتماعي). أعلم أن هذا الأمر أنقذ حياتي منذ أعوام".

وباتت كوين من أبرز مزاولي الرياضات الجماعية في أميركا الشمالية الذين يكشفون عن تحولهم جنسيا، وهي سارت على خطى الأميركي كريس موزيير الذي بدأ مسيرته في رياضة الترياثلون كامرأة، قبل أن يدافع عن ألوان بلاده كرجل منذ 2015.

© 2020 AFP