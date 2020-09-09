لبنان: فرض عقوبات أمريكية على وزيرين سابقين بتهم الفساد ودعم حزب الله

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فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية". وكان فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020، فيما تولى خليل وزارة المال في 2014 وهو أحد أركان حركة أمل الشيعية.

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فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس، وزير الأشغال العامة والنقل بين 2016 و2020، وعلي حسن خليل، وزير المال منذ 2014، بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما حزب الله الشيعي الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أي أصول لهذين السياسيين في الولايات المتحدة كما سيُمنعان من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

ونبه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه". وأضاف أن "الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات".

ويعتبر علي حسن خليل أحد أركان حركة أمل الشيعية، وتولى وزارة المال منذ 2014 قبل أن يُستبعد من حكومة التكنوقراط التي شكلها حسان دياب بداية هذا العام انطلاقا من انتماء هذا الوزير إلى طبقة سياسية يتهمها الشارع اللبناني بالفساد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة حسن خليل وفنيانوس بأنهما "وزيران لبنانيان سابقان فاسدان استغلا موقعيهما لتقديم دعم مادي إلى حزب الله". وأضاف أن الحزب الشيعي "يعتمد في بقائه على قيد الحياة على النظام السياسي الفاسد في لبنان".

وحذر بومبيو من أن "أي شخص يساعد في خدمة مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية، يزيد من تآكل ما تبقى من حكم فعال ويسهل تمويل الإرهاب"، مؤكدا أن بلاده "تدعم مطالبة الشعب اللبناني بالإصلاح"، وستستخدم "كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم".

وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحافيين أن هذه العقوبات "ينبغي أن تكون تحذيرا: الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة". وأضاف أن "المسؤولين اللبنانيين الذين قدموا إلى حزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية هم مسؤولون عن أفعالهم".

فرانس24/ أ ف ب

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