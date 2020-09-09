مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية تعلق التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا

متخصصة في جامعة ساو باولو البرازيلية حيث تجري التجارب السريرية للقاح تجريبي ضد مرض كوفيد-19 طورته جامعة أوكسفورد البريطانية، 24 يونيو/حزيران 2020.

أعلنت مجموعة "آسترازينيكا"، الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية الثلاثاء تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم على لقاح تجريبي ضد مرض كوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض محتمل غير مبرر". يعتبر هذا اللقاح أحد أكثر المشاريع الغربية تقدما، إذ جرى اختباره على عشرات آلاف المتطوعين في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومنذ 31 أغسطس/آب في الولايات المتحدة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية الرامية للتحقق من سلامة اللقاح وفعاليته.

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أعلنت مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية الثلاثاء في بيان أنها قررت "طواعية تعليق" التجارب السريرية التي تجريها حول العالم على لقاح تجريبي ضد كوفيد-19 طورته شريكتها جامعة أوكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض محتمل غير مبرر".

وقالت المجموعة، وهي الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية: "في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وعلقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة".

ولقاح "آسترازينيكا" هو أحد أكثر المشاريع الغربية تقدما إذ جرى اختباره على عشرات آلاف المتطوعين في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومنذ 31 أغسطس/آب في الولايات المتحدة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية الرامية للتحقق من سلامة اللقاح وفعاليته.

ولفتت المجموعة الدوائية في بيانها إلى أن تعليق التجارب السريرية هو "إجراء روتيني مطلوب بمجرد ظهور مرض محتمل غير مبرر في إحدى التجارب، أثناء التحقيق، بهدف ضمان نزاهة التجارب".

ولم يوضح البيان طبيعة المرض الذي استدعى هذا الإجراء ولا مدى خطورته، لكن موقع "ستاتنيوز" الإلكتروني أفاد أن الشخص الذي أصيب بهذا المرض يتعافى ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء.

وهذه أول عملية تعليق لتجارب سريرية على لقاح لكوفيد-19 يتم الإعلان عنها.

وحجزت بلدان عدة منذ الآن مئات ملايين الجرعات من لقاح "آسترازينيكا" لشرائه إذا ما أثبت فعاليته ضد الفيروس الفتاك.

فرانس24/ أ ف ب

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