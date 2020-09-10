أثينا ترسل سفينتين إلى ليسبوس لإيواء مهاجرين من مخيم موريا بعد حريقين مدمرين

© مانوليس لاغوتاريس-أ ف ب

الدخان يتصاعد من الخيم المشتعلة في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية في 9 سبتمبر/أيلول 2020.

أرسلت اليونان سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية إلى جزيرة ليبسوس الواقعة في بحر إيجه لإيواء المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم دون مأوى بعد نشوب حريقين في المخيم الذي يؤوي نحو 12 ألفا و700 شخص في حين تقدر طاقته الاستيعابية بربع ذلك. ولم يخلف الحريقان قتلى ولا جرحى ولا مفقودين بحسب وزيرة الهجرة اليونانية. وطلبت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء استقبال مهاجرين من المخيم المنكوب.

إعلان اقرأ المزيد

توجهت سفينتان تابعتان للبحرية اليونانية الخميس إلى جزيرة ليسبوس لإيواء مهاجرين من مخيم موريا، الأكبر في اليونان، الذي شهد حريقين الأربعاء لم يوقعا ضحايا لكنهما جعلا آلاف الأشخاص بدون مأوى.

وأعلن الدفاع المدني اليوناني "حالة الطوارئ" في ليسبوس الجزيرة الواقعة في بحر إيجه التي تعد 85 ألف نسمة وتعتبر بوابة العبور الرئيسية للمهاجرين إلى اليونان بسبب قربها من تركيا. وكان المخيم يؤوي نحو 12 ألفا و700 شخص من طالبي اللجوء أي بمعدل أربعة أضعاف أكثر من قدرته الاستيعابية بينهم أربعة آلاف طفل.

وأعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي "هناك 3500 مهاجر على الأقل بدون مأوى ونحن نتخذ تدابير طارئة من أجل هؤلاء الأشخاص، سيتم إيواء نحو ألف شخص على عبارة في مرفأ ميتيلين" كبرى مدن الجزيرة.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "حزنها العميق" مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد للمساعدة". وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتولى أمر نقل 400 طفل على الفور نحو البر اليوناني.

وطلبت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء استقبال مهاجرين من المخيم. وتظاهر آلاف الاشخاص بشكل عفوي الأربعاء في عدة مدن في هذا البلد لمطالبة السلطات بمساعدة المهاجرين.

أبدت النمسا استعدادها لتقديم مليون يورو من المساعدات لشراء خيم وأغطية في اليونان على سبيل المثال. كما أبدت فرنسا استعدادها الأربعاء "لتولي قسطها من التضامن".

ومنذ منتصف مارس/آذار فرضت تدابير صارمة للتنقل في مخيمات المهاجرين في اليونان.

ولم ترفع الحكومة هذه القيود بتاتا على الرغم من انتقادات منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرتها "تمييزية" في حين اتخذ قرار رفع العزل في البلاد مطلع مايو/أيار.

وتدين هذه المنظمات حجز طالبي اللجوء في هذه المخيمات غير الملائمة لتطبيق تدابير الوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

"لا ضحايا"

وأكد وزير الهجرة اليوناني عدم سقوط "أي ضحايا ولا جرحى ولا مفقودين" مشيدا "بالتدخل السريع لرجال الإطفاء والشرطة".

وخرج آلاف الاشخاص مذعورين ليل الثلاثاء الأربعاء من الخيم والحاويات في المخيم إثر اندلاع الحريق ولجأ بعضهم إلى حقول الزيتون المجاورة.

وبعد ظهر الأربعاء كان معظمهم يتواجدون على طريق تربط المخيم بمرفأ ميتيلين كما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية.

وسأل محمود وهو من أفغانستان "ماذا عسانا نفعل الآن؟ أين عسانا نذهب؟". وإلى جانبه كانت مواطنته عائشة تبحث عن أطفالها وتقول "اثنان من أطفالي هنا معي لكن لا أعرف أين البقية".

ويثير هذا الوضع قلق منظمات غير حكومية. وقالت جيوفانا ساكاباروزي من "أطباء بلا حدود"، "تشتت كثر في أماكن ضمن الجزيرة" لا يمكن للمنظمات الوصول إليها. وأضافت إنها تشعر "بالضيق واليأس".

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء عن "حزنه لأحداث موريا" ملمحا إلى أن الحريق قد يكون عائدا إلى ردود فعل عنيفة على التدابير الصحية المتخذة منذ الأسبوع الماضي مع تسجيل 35 إصابة بكوفيد-19 في المخيم.

وقال مساعد وزير الهجرة جورج كوموتساكوس إن الحريق أتى على "الجزء الرئيسي من مركز التسجيل وبات الكثير من الأشخاص من دون مأوى".

وإلى جانب هذا الجزء الرئيسي من المخيم، الذي يؤوي نحو أربعة آلاف شخص ويضم المكاتب الإدارية، يمتد المخيم في بساتين الزيتون المجاورة حيث يقيم نحو ثمانية آلاف شخص آخرين في خيم تعرضت أيضا لأضرار كثيرة.

والأسبوع الماضي رصدت السلطات اليونانية أول إصابة بفيروس كورونا في المخيم وعزلته مدة 15 يوما. وبعد إجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بكوفيد-19 في موريا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك