أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في دول شرق المتوسط (منظمة الصحة)

فابريس كوفريني اف ب/ارشيف

شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 شباط/فبراير 2020

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القاهرة (أ ف ب)

اعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الاصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليوني حالة.

وقال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في بيان "وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مليونَي حالة".اوكي

وطالبت المنظمة البلدان ال22 في المنطقة بـ"مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة"، خصوصا مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الانفلونزا.

وقال المنظري في البيان "هناك بلدان عديدةد نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات".

وأضاف أن "بلدانا أخرى تشهد اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين والإمارات العربية المتحدة".

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا المستجدّ بنحو 900 ألف شخض في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب احصاءات المنظمة.

© 2020 AFP