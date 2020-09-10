البلجيكي باتشواي يعود الى كريستال بالاس معاراً من تشلسي

بول اليس ا ف ب/ارشيف

يبحث باتشواي عن مركز أساسي منذ قدومه الى تشلسي من مرسيليا

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لندن (أ ف ب)

عاد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي الى كريستال بالاس الإنكليزي على سبيل الإعارة من الجار اللندني تشلسي، وذلك حتى نهاية الموسم الذي ينطلق السبت.

وسبق للبلجيكي البالغ 26 عاما أن دافع عن ألوان بالاس معاراً من تشلسي في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وقد حقق نجاحا ملفتا مع الفريق بتسجيله ستة أهداف في 13 مباراة ما ساهم في تجنيبه الهبوط الى الدرجة الأولى.

وهُمِش باتشواي في تشلسي خلال الموسم المنصرم وأصبح وضعه أصعب حاليا بعد أن عزز المدرب فرانك لامبارد فريقه بضم المهاجمين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس من لايبزيغ وباير ليفركوزن تواليا.

ونقل بالاس عن اللاعب البلجيكي قوله "هدفي هو الفوز بالعديد من المباريات مع الفريق لأن بالاس فريق جيد وفريق خطير للأندية الكبيرة"، مشددا "أريد الفوز والتسجيل، أن أقوم بعملي لمساعدة الفريق وأنا أعلم بأن رفاقي في الفريق سيساعدونني أيضا".

ويأمل باتشواي الذي يعود هدفه الوحيد مع تشلسي في الدوري الممتاز الموسم الماضي الى تشرين الأول/أكتوبر، في اللعب أساسيا مع بالاس والحصول على مكان في تشكيلة بلجيكا لنهائيات كأس أوروبا التي نقلت الى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أن حل في "ستامفورد بريدج" في تموز/يوليو 2016 قادما من مرسيليا الفرنسي، عانى البلجيكي الشاب ووجد نفسه يتنقل بين بوروسيا دورتموند الألماني (2018) وفالنسيا الإسباني (2018-2019) ثم كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

© 2020 AFP