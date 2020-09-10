الدوري الأميركي للمحترفين: ناش ينفي إفادته من "امتياز البيض" لتولي منصب مدرب بروكلين

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نيويورك (أ ف ب)

نفى الكندي ستيف ناش افضل لاعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين مرتين فكرة أن "امتياز البيض" لعب دورا في تعيينه مدربا لفريق بروكلين نتس، على الرغم أنه لا يملك خبرة في عالم التدريب سابقا.

وخلال حديث في ظهوره العلني الاول منذ تعيينه في منصبه الاسبوع الفائت، أقر ناش (46 عاما) أنه "تجاوز الخط" بتوليه منصب المدرب الاول من دون يكون قد شغل منصب مساعد مدرب سابقا.

الا ان صانع الالعاب الذي خاض مباراة كل النجوم "اول ستار" في ثماني مناسبات، اعتبر ان خبرته في الدوري كلاعب لمدة 18 موسما وكمستشار لفريق غولدن ستايت ووريرز لعامين (2016 و2017 التي توجه فيها الفريق بطلا)، تؤهله لتولي المهام على رأس نتس.

وقال ناش "لقد استفدت من امتياز البيض. أنا لا أقول أن امتياز البيض لعب دورا في تولي المنصب. لكن علينا نحن البيض أن نفهم أن لدينا امتيازا وميزة في مجتمعنا بسبب لون البشرة".

وتابع "أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق العدالة العرقية والاجتماعية. آمل أن أكون حليفا في هذه القضية. أنا حساس جدا للقضية والهدف. لست متأكدًا من أن هذا بالفعل مثال يناسب هذا الموضوع".

وأثيرت المسألة الأسبوع الماضي من قبل صحافي في شبكة "اي اس بي ان" الذي اعتبر ان ناش حصل على وظيفة في مركز راق على حساب مساعدي مدربين مخضرمين في الدوري من ذوي البشرة السوداء ليقود فريقا مدججا بالنجوم، امثال كفين دورانت افضل لاعب في نهائي الدوري مرتين وكايري ايرفينغ.

فاز نتس بسلسلة في الادوار الاقصائية "بلاي اوف" مرة واحدة منذ عام 2007، ولم يتجاوز الدور نصف النهائي في المنطقة الشرقية منذ ان تأهل الى نهائي الدوري عامي 2002 و2003.

وقال ناش الذي تصدر قائمة اللاعبين الاكثر تحقيقا للتمريرات الحاسمة في خمسة مواسم خلال مسيرته "لقد تجاوزت الخط، ولكن في الوقت عينه أعتقد أن قيادة فريق في الـ+ان بي ايه+ لقرابة عقدين من الزمن هو أمر فريد".

وتابع "لم أكن يوما بعيدا عن الاجواء (...) تعلمت الكثير في مسيرتي".

ويعتبر ناش انه تعلم الكثير من المدرب ستيف كير الذي قاد ووريورز الى لقب الدوري عامي 2017 و2018 "لقد أعطاني نظرة ثاقبة لا تُقدّر بثمن. لقد علمني الكثير سواء كان ذلك بأقواله وأفعاله أو مجرد قضاء الوقت معه".

كما أكد ناش أن اللعب الى جانب لاعبين امثال الراحل كوبي براينت في لوس انجليس ليكرز (2012-2015) والالماني ديرك نوفيتسكي في دالاس مافريكس (1998) علما ان ناش لعب مع الاخير بين 1996 و1998 أضاف الكثير لمسيرته.

وأردف "لكنني لا أفكر بهم كشخصيات خارقة. هؤلاء هم أصدقائي. أفكر فيهم كبشر. أردت أن أبني نسيجا بيننا يجعل المنافسة ممتعة ولكن يمكننا أن نكون صادقين مع بعضنا البعض".

© 2020 AFP