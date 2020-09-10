الدوري الاميركي للمحترفين: رابتورز يسقط سلتيكس بعد شوطين اضافيين ويفرض مباراة سابعة

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ميامي (أ ف ب)

احتاج تورونتو رابتورز لوقتين اضافين للإبقاء على آماله حية في الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وتفوق على بوسطتن سلتيكس بنتيجة 125-122 ليعادل سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 3-3 الاربعاء ويفرض مباراة سابعة حاسمة، فيما تقدم لوس انجليس كليبرز 3-1 على دنفر ناغتس في نصف نهائي الغربية بفوزه 96-85.

وكان كايل لوري الافضل من جانب تورونتو مع 33 نقطة فيما اضاف نورمان باول 23 من دكة البدلاء في مباراة مثيرة حتى الثواني الاخيرة.

ويلتقي الفريقان في مباراة سابعة وحاسمة الجمعة من اجل مقعد في نهائي المنطقة لمواجهة ميامي هيت.

وقال لوري المنهك بعد خوضه 53 في المباراة "في كل استحواذ نلعب وكأن الكرة معنا للمرة الاخيرة ونجد السبل لتحقيق الانتصارات".

وتابع "كانت مباراة جمعت فريقين شرسين يلعبان بقوة. إما الفوز إما العودة الى المنزل. كان علينا ان نحسم الامور بغض النظر عمّن يقوم بذلك. نحن جاهزون للمباراة السابعة".

سرق باول الكرة وشن هجمة مرتدة مسجلا نقطتين إضافة الى رمية حرة من الخطأ ليمنح التقدم 121-117 لتورونتو قبل 38 ثانية من النهاية.

وقال الاميركي (27 عاما) بعد اللقاء "صبّيت تركيزي على الدفاع ونقلت ذلك على الطرف الآخر (الهجومي)".

وتابع "أنا فخور بنفسي لتسجيل سلات الفوز. دعتني المباراة لأكون شرسا وهذا ما قمت به. ألعب لأجل ذلك".

سجل جايسون تاتوم ثنائية لبوسطن قبل ان يرد لوري بالمثل بتسديدة ناجحة لتورونتو هي السادسة تواليا ليمنح التقدم لرابتورز 123-119.

سجل تاتوم ثلاثية مقلصا الفارق الى نقطة وحيدة قبل 6,2 ثانية من النهاية الا ان باول سجل رمتين حرتين فيما اهدر ماركوس سمارت ثلاثية في اللحظات الاخيرة لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز الفريق الكندي 125-122.

في مباراة أخرى، اقترب لوس انجليس كليبرز من بلوغ نهائي المنطقة للمرة الاولى منذ تأسيسه عام 1970 عندما كان تحت اسم بافلو برايفز.

وكان كواهي لينارد نجم كليبرز قريبا من تحقيق اول "تريبل دوبل" في مسيرته في الادوار الاقصائية "بلاي اوف" بعدما حقق 30 نقطة، 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وقال لينارد افضل لاعب في نهائي العام الماضي مع رابتورز "كنا بكامل تركيزنا، دخلنا الى المباراة ونحن نعرف ما هي الخطة، وضعنا كل طاقتنا في الدقائق الخمس الاولى واستمرينا على هذا النحو".

وكان الصربي نيكولا يوكيتش الافضل من جانب ناغتس مع 26 نقطة و11 متابعة.

© 2020 AFP