بطولة إنكلترا: بييلسا يؤكد انه سيبقى مع ليدز هذا الموسم

أدريان دنيس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدرب ليدز يونايتد الارجنتيني مارسيلو بييلسا خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الانكليزي الممتاز في كانون الثاني/يناير 2020

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لندن (أ ف ب)

أكد المدرب الأرجنتيني لليدز يونايتد الإنكليزي مارسيلو بييلسا أنه سيبقى على رأس الجهاز التدريبي للفريه هذا الموسم، بعدما قاده للعودة إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاما.

ويأتي هذا التأكيد بعدما أعلن النادي الذي يترأسه الإيطالي أندريا رادريتساني، في وقت سابق أنه سيتم التوصل لاتفاق جديد مع بييلسا الذي ساهم في عودة ليدز إلى دوري النخبة في تموز/يوليو الماضي، إلا انه لم يصدر أي بيان رسمي.

وتوجه مدرب الارجنتين وتشيلي السابق إلى الصحافيين قبل أن يستهل ليدز منافسات الدوري السبت بمواجهة ليفربول حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد، قائلا "سأعمل الموسم المقبل في ليدز يونايتد".

وتابع "تمت تسوية الامور. من المؤكد أنني سأكون متواجدا هنا (في ليدز) الموسم المقبل"، معترفا أن مباراة السبت في ملعب "أنفيلد" بمواجهة لاعبي المدرب الالماني يورغن كلوب ستكون "مباراة استثنائية".

وأردف قائلا "هو أحد أفضل الفرق في العالم، مع نظام جيد ولاعبين جيدين جدا".

واعترف بييلسا البالغ 65 عاما، انه من الصعب القول كيف سيتأقلم لاعبو ليدز مع متطلبات الدوري الممتاز، مؤكدا في الوقت ذاته "تحضرنا لذلك، ولكن علينا أن نُظهر ذلك على أرض الملعب".

وشرح مدرب مرسيليا وليل الفرنسيين السابق أنه لن يغير أسلوب لعب فريقه بعد عودته إلى الـ "بريميرليغ"، وختم قائلا "في البداية، سنحاول أن نلعب بالاسلوب ذاته".

ويُفتتح الموسم الجديد للدوري الانكليزي السبت ويختتم في 23 أيار/مايو، وسيغيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح من أجل افساح المجال أمامهما لبعض الراحة.

© 2020 AFP