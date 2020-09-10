بومبيو يرجح ضلوع "مسؤولين روس كبار" في تسميم نافالني والكرملين يندد بالاتهامات "غير المقبولة"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء لقائه برئيس وزراء كوسوفو أفد الله هوتي بوزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 4 سبتمبر/ أيلول 2020.

في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرّض لها موسكو بسبب قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، رجح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية قد تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار". وندد الكرملين بالاتهامات الأمريكية، ووصفها "بغير المقبولة".

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميو الأربعاء في مقابلة إذاعية شكوك بإمكانية ضلوع مسؤولين روس كبار في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وذلك في سياق غير مباشر، إذ قال خلال المقابلة التي أجراها معه المذيع المحافظ بن شابيرو "عندما يرون (الناس) محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أن هذا ليس جيدا للشعب الروسي".

ويزيد تصريح بومبيو من الضغوط الدولية التي تتعرّض لها موسكو بسبب هذه القضية. وأضاف بومبيو في مقابلة إذاعية "أعتقد أن الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه".

ألمانيا لديها أدلة قاطعة

وكانت ألمانيا التي يتلقى فيها نافالني العلاج قد أكدت الأسبوع الماضي أن هناك "أدلة قاطعة" على كون المعارض البالغ من العمر 44 عاما قد تعرّض للتسميم بمادة نوفيتشوك التي تعود إلى الحقبة السوفياتية.

ونفت موسكو بشدّة تورطها في تسميم نافالني، كما ندّد الكرملين بالمحاولات "العبثية" لتحميله مسؤولية هذا الأمر.

وكرّر بومبيو التأكيد على أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يريدون جميعا من روسيا "أن تحاسب المسؤولين عن هذا" التسميم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستحاول من جهتها تحديد هوية الجناة.

"سنقوم بتقييمه"

وقال الوزير الأمريكي "إنه شيء سنلقي نظرة عليه، وسنقوم بتقييمه، وسنحرص على القيام بدورنا في فعل كل ما بوسعنا فعله لتقليل مخاطر حدوث أمور مماثلة مرة أخرى".

ويتناقض تصريح بومبيو مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من أنه لم ير بعد أي دليل على أن نافالني تعرض للتسميم.

تنديد الكرملين

من جانبه، ندّد الكرملين الخميس بالاتهامات الأمريكية معتبرا أنها "غير مقبولة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على كلام بومبيو الليلة الماضية، "نعتبر أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لتورط مسؤولين روس في هذه القضية، غير مقبولة".

وأضاف بيسكوف أن روسيا لم تتلق بعد من ألمانيا "الرد على طلب المدعي العام" الروسي منذ أواخر أغسطس/آب بشأن الحصول على المعطيات حول صحة نافالني الراقد في غيبوبة في مستشفى ببرلين.

وصرّح بيسكوف "للأسف لا نزال لا نعرف نتائج التحاليل التي سمحت لزملائنا الألمان باستخلاص أن المريض الموجود في برلين قد تعرّض للتسميم". ويرفض بيسكوف على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر اسم المعارض الأبرز للكرملين.

وتعقّد هذه القضية من جديد العلاقات بين روسيا والدول الغربية. وتحدث الاتحاد الأوروبي عن احتمال فرض عقوبات على موسكو وتقول برلين إنها لا تستبعد تجميد مشروعها الهائل مع روسيا لبناء أنابيب غاز "نورد ستريم 2". وتندد روسيا بـ"حملة تضليل".

فرانس24/ أ ف ب

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