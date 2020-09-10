جو بايدن يتهم ترامب بالتسبب في الركود الاقتصادي لسوء إدارته أزمة فيروس كورونا

نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن خلال تجمع انتخابي في وارن، ميشيغان ، في 9 سبتمبر/أيلول 2020.

حمّل المرشح الديمقراطي جو بايدن، في خطاب ألقاه في الهواء الطلق في بلدة قرب مدينة ديترويت ، إدارة دونالد ترامب مسؤولية الركود الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة اليوم، وذلك بسبب سوء إدارة أزمة فيروس كورونا بحسب تعبير بايدن. واتهم بايدن خصمه الجمهوري بأنه تسبب في تهجير الوظائف إلى الخارج والتسبب في حروب تجارية زعزعت الاستقرار كما أنه أخلف بوعده حين التزم بعدم إغلاق أي مصنع للسيارات في الولايات المتحدة خلال عهدته.

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شنّ المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن الأربعاء هجوما شرسا على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، معتبرا أنّ الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة سببه سوء إدارة ترامب لأزمة وباء كوفيد-19.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في الهواء الطلق في بلدة وارن القريبة من مدينة ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إن "هذا الركود تسبب به إهمال دونالد ترامب، وبالتالي فهو غير أهل لهذا المنصب".

وأمام عدد محدود من المدعوين الذين تجمعوا أمام مقر "يو دبليو إيه"، النقابة القوية للعاملين في قطاع صناعة السيارات، تساءل بايدن "كم عدد العائلات التي تفتقد أحباء لها على مائدة العشاء هذه الليلة بسبب إخفاقاته؟"، مذكرا بأن جائحة كوفيد-19 حصدت أرواح 190 ألف شخص في الولايات المتحدة. وأضاف نائب الرئيس الديمقراطي السابق "هذا أكثر من عار. هذا تقصير في الواجب".

وسعى بايدن إلى رسم صورة قاتمة لترامب أظهره فيها رئيسا هجر الوظائف الأمريكية إلى الخارج بدلا من توطينها وأطلق حروبا تجارية زعزعت الاستقرار ودفعت بالعجز التجاري لبلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما ذكر بايدن بأن ترامب فشل في الوفاء بوعده بأنه في عهده لن يغلق أي مصنع للسيارات في البلاد.

ويعتبر أداء ترامب في الملف الاقتصادي من بين نقاط القوة النادرة للرئيس الجمهوري في استطلاعات الرأي، ومن هنا فقد حرص بايدن في خطابه على التشكيك بقدرة منافسه على النهوض بالاقتصاد.

وقال "عندما أغلق مصنع جنرال موتورز هنا في وارن العام الماضي، أراهن أن الناس هنا لم يكونوا مرتاحين لوعود ترامب الفارغة".

وهذه أول رحلة انتخابية يقوم بها بايدن إلى ولاية ميشيغن المتأرجحة منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

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