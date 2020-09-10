فرنسا تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء

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اختبار فيروس كورونا على أحد الأشخاص في مدينة رين.

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا الخميس أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت رقما قياسيا لها منذ ظهور الجائحة على أراضيها، إذ تم تسجيل 9843 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

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سجلت فرنسا الخميس 9843 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء وبدء اختبارات الكشف على نطاق واسع، وفقا لما أعلنته المديرية العامة للصحة.

وسُجلت قرابة 50 ألف إصابة جديدة (48542) في أسبوع تم خلاله إجراء أكثر من مليون فحص.

ومنذ بداية انتشار الوباء في فرنسا قبل ستة أشهر، أجري 10 ملايين اختبار في المجموع.

في الوقت نفسه، يستمر معدل الإيجابية (نسبة عدد الذين كان فحصهم إيجابياً مقارنة بإجمالي عدد الذين تم اختبارهم) في الارتفاع: فقد وصل إلى 5,4% بين 1 و7 أيلول/سبتمبر.

وبلغ عدد المرضى الذين دخلوا وحدة العناية المركزة 54 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 615 مريضاً، وكانوا 71 يوم الأربعاء وأكثر من 80 يوم الثلاثاء والاثنين. والأسبوع الماضي، كان المتوسط نحو 50.

ويوجد 68% من مرضى العناية المركزة في مناطق إيل دو فرانس وأوفيرني رون ألب وأوكسيتاني وبروفانس ألب كوت دازور.

وتوفي 19 شخصا جراء كوفيد-19 منذ الأربعاء، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا إلى 30813.

فرانس24/ أ ف ب

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