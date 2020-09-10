فورمولا واحد: فيتل ينضم إلى رايسينغ بوينت بدءا من 2021

ميغيل ميدينا ا ف ب

سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا واحد في صورة مؤرخة بتاريخ الثالث من أيلول/سبتمبر 2020

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

انضمّ السائق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا واحد، لفريق رايسينغ بوينت بدءا من الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الفريق البريطاني الخميس.

وتوّج فيتل (33 عاما) بأربعة ألقاب متتالية (2010-2013)، مع ريد بول قبل الانتقال إلى فيراري، لكن الأخير فضل عدم تجديد العقد بينهما. ومن المقرر ترك الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الحالي بعد ست سنوات قضاها معه دون تمكنه من تحقيق أي لقب.

وقال رايسينغ بوينت، الذي سيتحول لاسم أستون مارتن ابتداء من العام المقبل في بيانه "التعاقد مع سيباستيان هو إشارة واضحة لطموح الفريق بأن يصبح بين المنافسين الأكثر جدية في هذا المجال".

وكان الفريق، الذي يملكه الملياردير الكندي لورانس سترول، وهو أيضا من المساهمين في أستون مارتن، قد أعلن الأربعاء عدم تجديد عقد المكسيكي سيرخيو بيريز اعتبارا من العام المقبل، ما مهد الطريق لوصول فيتل.

ويحتل فيتل المركز الثالث عشر في ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 16 نقطة فقط، بعد ثماني مراحل، بفارق كبير عن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المتصدر (164 نقطة).

وتعاني فيراري الموسم الحالي كثيرا حيث ظهرت سياراتها بعيدة المستوى عن نظيراتها لاسيما مرسيدس، حيث لم ترق إلى مستوى التوقعات، ويحتل الفريق المركز السائق في بطولة العالم لفئة الصانعين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي رايسينغ بوينت رابعا.

وسيشكل فيتل ثنائيا في الفريق البريطاني مع لانس سترول نجل مالك الفريق وصاحب المركز الرابع حاليا في البطولة.

© 2020 AFP