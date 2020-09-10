فورمولا واحد: فيتل ينضم إلى رايسينغ بوينت بدءا من 2021

ميغيل ميدينا ا ف ب

سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا واحد في صورة مؤرخة بتاريخ الثالث من أيلول/سبتمبر 2020

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

انضمّ السائق الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات في سباقات فورمولا واحد، لفريق رايسينغ بوينت بدءا من الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الفريق البريطاني الخميس.

وتوّج فيتل (33 عاما) بأربعة ألقاب متتالية (2010-2013)، مع ريد بول قبل الانتقال إلى فيراري، لكن الأخير فضل عدم تجديد العقد بينهما. ومن المقرر ترك الفريق الأحمر مع نهاية الموسم الحالي بعد ست سنوات قضاها معه دون تمكنه من تحقيق أي لقب.

واثار قرار عدم تجديد عقد فيتل الكثير من علامات الاستفهام، حيث أعرب فيراري في بيانه أن "الاتفاق كان مشتركا" فيما أكد السائق أنه تفاجأ بقرار عدم التمديد له كاشفا أن الفريق الإيطالي لم يعرض عليه أي عقد على الإطلاق بخصوص مستقبله معه بعد نهاية موسم 2020.

وقال رايسينغ بوينت، الذي سيتحول لاسم أستون مارتن ابتداء من العام المقبل في بيانه "التعاقد مع سيباستيان هو إشارة واضحة لطموح الفريق بأن يصبح بين المنافسين الأكثر جدية في هذا المجال".

وكان الفريق، الذي يملكه الملياردير الكندي لورانس سترول، وهو أيضا من المساهمين في أستون مارتن، قد أعلن الأربعاء عدم تجديد عقد المكسيكي سيرخيو بيريز اعتبارا من العام المقبل، ما مهد الطريق لوصول فيتل.

وقال بيريز في تغريدة على حسابه في "تويتر": "انه أمر مؤلم قليلا، لقد راهنت على الفريق خلال الأوقات العصيبة جدا. لقد تمكنا من التغلب على العقبات وأنا فخور جدا بإنقاذ وظائف العديد من زملائي في الفريق".

ويحتل فيتل المركز الثالث عشر في ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 16 نقطة فقط، بعد ثماني مراحل، بفارق كبير عن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المتصدر (164 نقطة).

بدوره أبدى الألماني سعادته بالتعاقد مع الفريق البريطاني "أنا فخور جداً بأن أصبح سائق أستون مارتن في عام 2021. هذه مغامرة جديدة بالنسبة لي مع علامة تجارية أسطورية. أنا معجب بالنتائج التي حققها الفريق هذا العام وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل".

-حقبة جديدة مع أوستن مارتن-

وأضاف "إن طاقة والتزام لورانس بالرياضة ملهمة وأعتقد أننا نستطيع بناء شيء مميز للغاية معا. لا يزال لدي الكثير من الحب للفورمولا واحد ودافعي الوحيد هو التسابق المراكز الأمامية. إن القيام بذلك مع أستون مارتن سيكون امتيازا كبيرا".

وقال مدير الفريق البريطاني أوتمار تسافناور "الجميع في سيلفرستون متحمس جدا لهذا الخبر. سيباستيان بطل لديه عقلية الفوز التي تتطابق مع طموحاتنا الخاصة للمستقبل وفريق أستون مارتن".

وأضاف "أنا لا أستطيع التفكير في سائق أفضل لمساعدتنا على اخذنا إلى الحقبة الجديدة. سيلعب دورا هاما للصعود بهذا الفريق إلى المستوى التالي".

وطالت الفريق في الفترة الأخيرة اتهامات نسخ أجزاء من سيارة مرسيدس التي فازت بلقب بطولة العالم في العام الماضي، وبشكل خاص فتحات تهوية المكابح. وقدم رايسينغ بوينت الأحد استئنافه ضد خصم 15 نقطة وتغريمه 400 ألف يورو (472 الف دولار).

وتعاني فيراري الموسم الحالي كثيرا حيث ظهرت سياراتها بعيدة المستوى عن نظيراتها لاسيما مرسيدس، حيث لم ترق إلى مستوى التوقعات، ويحتل الفريق المركز السائق في بطولة العالم لفئة الصانعين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي رايسينغ بوينت رابعا.

ويعود آخر انتصارات فيتيل الـ53 (ثالث أكبر حصيلة انتصارات في تاريخ الفورمولا واحد بعد شوماخر 91 وهاميلتون 89) إلى سباق جائزة سنغافورة الكبرى عام 2019. كما نجح الألماني بالحصول على الانطلاق من المركز الأول 67 مرة.

وسيشكل فيتل ثنائيا في الفريق البريطاني مع لانس سترول نجل مالك الفريق وصاحب المركز الرابع حاليا في البطولة.

© 2020 AFP