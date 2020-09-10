ماكرون يرى أن تركيا "لم تعد شريكةً" في المتوسط ويطالب أوروبا بصوت موحد تجاه أردوغان

صورة من الأرشيف يظهر فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 حزيران/يونيو 2019

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، قبل القمة السابعة لمجموعة "ميد 7" غير الرسمية لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، إن تركيا "لم تعد شريكة" للاتحاد في البحر المتوسط بعد قيامها بعمليات تنقيب وصفها "بغير المقبولة" في المنطقة القبرصية. وطالب الرئيس الفرنسي أوروبا بأن تتحدث بصوت "أكثر وحدةً ووضوحاً" وأن تكون أكثر "حزما" تجاه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس قبيل قمة "ميد 7" لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت "أكثر وحدةً ووضوحاً" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً" في شرق المتوسط.

وقال ماكرون "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة" .

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن "توضح نواياها" معبّراً في الوقت نفسه عن "رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا". وأكد أن "ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية" تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن "تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان"، مشيرا أيضا إلى أن "تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية (...) تُعد غير مقبولة". ورأى أن "تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة".

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ومنذ أشهر، يتصاعد التوتر في شرق المتوسط حيث ينتهج أردوغان سياسة توسعية وتقع اليونان على خطّ المواجهة. وفرنسا هي إحدى الدول الأكثر ثباتاً في دعمها لأثينا وذهبت إلى حدّ نشر نشرت باريس سفنا حربية ومقاتلات في المنطقة في مبادرة سرعان ما نددت بها أنقرة.

رد الفعل التركي

وذكر حسين أسد، مراسل فرانس24 في أنقرة، أن الخارجية التركية أصدرت بيانا ظهر اليوم يندد بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "تصريحات الرئيس الفرنسي هي انعكاس للعقلية الاستعمارية القديمة، ودليل على عدم قدرته ويأسه".

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وأضاف البيان بأنه "ليس من سلطات ماكرون تحديد الصلاحية البحرية لأي بلد في البحر الأبيض المتوسط ​​أو أي منطقة جغرافية أخرى، وأن على فرنسا ، أن تعمل لدعم الحوار بدلا من لعب دور المحامي عن اليونان وقبرص اللتين تتخذان خطوات أحادية واستفزازية". واتهمت الخارجية التركية الرئيس الفرنسي بأنه يشجع، بموقفه الفردي والقومي، التوتر ويعرض مصالح الاتحاد الأوروبي الكبرى للخطر.

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قمة "ميد 7"

وبعد الظهر، سيشارك ماكرون في القمة السابعة لمجموعة "ميد 7" وهو اجتماع غير رسمي بين دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال أنطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس . وسيتباحث القادة خصوصاً بشأن التوتر في المنطقة.

وقال ماكرون الأربعاء إن الطموح هو إعادة بناء "حلف في المتوسط، ما يعني مساحة تنتقل فيها الثقافات والمعرفة (...) وليس مساحة للنزاعات والبؤس".

فرانس24/أ ف ب

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