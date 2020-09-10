ماكرون يندد "بلعبة الهيمنة" ويقول إنّ دول المتوسط السبع تريد "حوارا بنية حسنة" مع تركيا

© أ ف ب

في ختام قمة جمعت في جزيرة كورسيكا رؤساء دول وحكومات جنوب الاتحاد الأوروبي، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بـ"لعبة الهيمنة لقوى تاريخية" في البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا، مسمياً روسيا وتركيا. وأضاف ماكرون أن دول المتوسط السبع تريد "حواراً بنية حسنة" مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في البحر الأبيض المتوسط.

إعلان اقرأ المزيد

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بـ"لعبة الهيمنة لقوى تاريخية" في البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا، مسمياً روسيا وتركيا.

وقال في ختام قمة جمعت في جزيرة كورسيكا رؤساء دول وحكومات جنوب الاتحاد الأوروبي، إنّ "بحرنا الأبيض المتوسط اليوم مسرح لنزاعات مستمرة، في سوريا، في ليبيا (...) للعبة الهيمنة لقوى تاريخية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، والدور الروسي كما التركي يثيران قلقنا في هذا الصدد".

للمزيد: ماكرون يرى أن تركيا "لم تعد شريكةً" في المتوسط ويطالب أوروبا بصوت موحد تجاه أردوغان

"حوار بنية حسنة"

وأضاف ماكرون الخميس إنّ دول المتوسط السبع تريد "حواراً بنية حسنة" مع تركيا التي تقود سياسة توسعية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار في ختام قمة لهذه الدول انعقدت في جزيرة كورسيكا الفرنسية، إلى "الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن (...) من دون أي سذاجة" و"بنية حسنة".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك