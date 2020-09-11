أكثر من ثمانية ملايين إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي

دوغلاس ماغنو ا ف ب/ارشيف

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مونتيفيديو (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي الخميس عتبة ثمانية ملايين، بعد أيام على تسجيل المنطقة أكثر من 300 ألف وفاة ناجمة عن الوباء، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وسجّلت المنطقة التي تعد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم 8,035,484 إصابة حتى الساعة 22,00 ت غ الخميس، من بين 28,02 مليون إصابة أعلنت في أنحاء العالم.

وسجّلت ثاني أعلى حصيلة إصابات في المنطقة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبلغت 6,504,734. لكن أوروبا تعد الثانية بعد أميركا اللاتينية لجهة عدد الوفيات حيث سجّلت 220,085 وفاة بالمرض.

وفي أميركا اللاتينية، تعد البرازيل الأكثر تضررا حيث أصيب 4,23 مليون شخص بالوباء توفي 129,522 منهم. وتليها البيرو من حيث عدد الإصابات (702,776) بينها 30236 وفاة. لكن المكسيك هي الثانية لجهة عدد الوفيات على صعيد المنطقة إذ سجّلت 69095 وفاة من بين 647,507 إصابات.

© 2020 AFP