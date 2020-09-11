الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز على بُعد خطوة من نهائي الغربية

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بات لوس انجليس ليكرز على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائي المنطقة الغربية للمرة الاولى منذ عشرة أعوام، بتغلبه الخميس على هيوستن روكتس 110-100، ليتقدم 3-1 في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ولعب أنطوني ديفيس دورا بارزا في هذا الفوز بتسجيله 29 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ولم يقل زميله "الملك" ليبرون جيمس أهمية إذ كاد يحقق "تريبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و15 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وينتظر ليكرز أن يتصالح مع تاريخه المجيد والتأهل إلى نهائي المنطقة للمرة الاولى منذ عام 2010، وتحديدا منذ أن قاده النجم كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، للفوز باللقب.

ومنذ رحيل اسطورة ليكرز يشعر جيمس بثقل مهمة التتويج باللقب الغالي والذي سيكون، في حال تحقق هذا الإنجاز، اللقب الرابع في مسيرته مع ثلاثة أندية مختلفة بعد تتويجه مع كل من ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز.

وأمام هيوستن روكتس اللامبالي والذي احتاج إلى ثلاثة أشواط للدخول في أجواء المنافسة، خلق ليكرز بفضل طاقته وروحه القتالية الفارق، وقد ظهر ذلك جليا مع 52 متابعة بينها 12 هجومية، مقابل 26 لروكتس، على الرغم من إبقاء ليكرز لاعبيه جافايل ماكغي ودوايت هاورد على مقاعد البدلاء.

ونجح ليكرز في خياره التكتيكي بعدما تمكن من إزعاج روكتس الذي لم يتمكن من الإعتماد على نجمه جيمس هاردن المكتفي اكتفى بتسجيل 21 نقطة، في وقت غابت الصلابة الدفاعية التي اشتهر بها الفريق طوال الموسم.

وعلى الرغم من تخلفه بفارق 23 نقطة، نجح روكتس في ظل استفاقة راسل وستبروك (25 نقطة) في تقليص الفارق إلى 5 نقاط في الدقائق الثلاث الاخيرة، مستفيدا من تأرجح مستوى ليكرز.

غير أن ليكرز عرف كيف يحد من فورة حماس منافسه ليفوز بفارق 10 نقاط، وهو واقع إعترف به ديفيس بالقول "يجب علينا أن ننهي المباريات بشكل أفضل. دافعنا بشكل رائع خلال ثلاثة اشواط وفرضنا الإيقاع ومن ثم توقفنا فجأة".

وختم قائلا "لن يفرطوا بأي شيء في المباراة المقبلة، يجب علينا أن نكون في أفضل مستوى".

© 2020 AFP