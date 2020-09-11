الهند والصين تتفقان على وقف التصعيد عند الحدود

ا ف ب

آليات عسكرية تابعة للجيش الهندي على طريق في منطقة لداخ في شمال الهند قرب الحدود مع الصين في 17 حزيران/يونيو 2020

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بكين (أ ف ب)

اتفقت الهند والصين على "فك الاشتباك في أقرب وقت ممكن" بعد سلسلة من المواجهات بين قوات البلدين عند الحدود المتنازع عليها في جبال هملايا وفقا لبيان مشترك صادر عن الدولتين.

وتتبادل الصين والهند الاتهامات بشأن من بادر إلى إطلاق النار هذا الأسبوع عبر الحدود في هملايا التي تشهد توترا كبيرا، ما زاد من حدة المواجهة المستمرة منذ أشهر بين الجارتين النوويتين والتي أودت بحياة 20 شخصا على الأقل.

ونُشر عشرات آلاف الجنود من الجانبين عند هذه الحدود المتنازع عليها والتي تقع على ارتفاع أكثر من أربعة آلاف متر.

وبعد اجتماع عقد الخميس بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في موسكو، جاء في بيان مشترك إن الجانبين اتفقا على وقف التصعيد.

وأضاف البيان "يتعين على قوات الدفاع الحدودية في البلدين مواصلة الحوار وفك الاشتباك في أسرع وقت ممكن والحفاظ على المسافة اللازمة وإحلال الهدوء على الأرض".

كذلك، اتفق الجانبان على "تجنب القيام بتصرفات قد تؤدي إلى التصعيد".

وخلال المواجهات، أصدرت الصين والهند بيانات مماثلة دعت فيها إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر.

ولم تُرسم الحدود بين البلدين حتى الآن.

وخاضت الدولتان حربا حدودية في العام 1962، لكن لم يُسجل أي إطلاق نار في المنطقة منذ العام 1975 عندما قتل أربعة جنود هنود في كمين.

بورز-ركس/الح/غ ر

© 2020 AFP