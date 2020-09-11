باريس سان جرمان يعلن تعاقده مع الايطالي فلورنتسي

تيتسيانا فابي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدافع روما اليساندرو فلورنتسي خلال مباراة ضد لاتسيو في الدوري الايطالي في الثاني من آذار/مارس 2019.

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باريس (أ ف ب)

أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة تعاقده على سبيل الإعارة مع مدافع روما الدولي الإيطالي أليساندرو فلورنتسي حتى 30 حزيران/يونيو مع إمكانية الشراء.

وبات فلورنتسي الذي لعب على سبيل الاعارة مع فالنسيا الاسباني في النصف الثاني من الموسم الماضي، أول صفقة يبرمها النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي استهلها بتفعيل بند شراء مهاجم إنتر ميلان الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس المرمى الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية.

وجاء تعاقد باريس سان جرمان مع فلورنتسي لتعويض رحيل مدافعه الأيمن الدولي البلجيكي توما مونييه إلى بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

وقال فلورنتسي في بيان لنادي العاصمة "أمامنا تحديات غير عادية هذا الموسم. سيكون من دواعي سروري وفخري رفعها إلى جانب زملائي الجدد الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم".

وتخرَّج فلورنتسي من مركز تكوين اللاعبين في نادي العاصمة واستهل مشواره كلاعب وسط قبل ان ينتقل الى شغل مركز الظهير الأيمن مستفيدا من نزعته الهجومية التي ساعدته على تسجيل 25 هدفا مع 30 تمريرة حاسمة في ثمانية مواسم مع روما تخللتها اعارة الى كروتوني (2011-2012) وفالنسيا.

وحمل فلورنتسي شارة القائد في نادي العاصمة عام 2019 عقب رحيل الأسطورة فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي، لكنه لم يدخل في خطط مدربه البرتغالي باولو فونسيكا.

وابتعد فلورنتسي عن الملاعب فترات عدة بسبب الاصابة ابرزها عامي 2016 و2017 بسبب الرباط الصليبي. خاض 36 مباراة دولية آخرها يوم الجمعة الماضي ضد البوسنة (1-1) في الجولة الاولى من منافسات دوي الأمم الأوروبية، وسجل هدفين.

© 2020 AFP