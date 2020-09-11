بطولة فرنسا: تعادل بوردو وليون في افتتاح المرحلة الثالثة

فيليب لوبيز ا ف ب/ا ف ب

مدافع ليون البلجيكي جايسون ديناير (يسار) في صراع على كرة مع مهاجم بوردو جيمي بريان في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي في 11 أيلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

تعادل بوردو مع ضيفه ليون صفر-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ليون صاحب الافضلية اغلب فترات المباراة وحاول نجومه خصوصا الدولي الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي والكاميروني كارل توكو ايكامبي دون جدوى.

وحاول مدرب ليون رودي غارسيا تنشيط خط هجومه في الشوط الثاني عندما دفع بالجزائري الاصل حسام عوار العائد الى الملاعب بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي حرمه من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في دوري الامم الاوروبية، ومواطنه الواعد ريان شرقي دون أن ينجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وهو التعادل الثاني لبوردو هذا الموسم فانفرد بالمركز الثاني مؤقتا برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف نيس المتصدر بالعلامة الكاملة والذي يحل ضيفا على مونبلييه السبت.

أما ليون فسقط في فخ التعادل للمرة الاولى هذا الموسم علما بانه لعب مباراته الثانية فقط بعد الاولى التي فاز فيها على ديجون 4-1 الاسبوع الماضي.

ورفع ليون الذي يملك مباراة مؤجلة امام مونبلييه سيخوضها الثلاثاء المقبل، رصيده الى اربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف امام رين وموناكو ونانت وليل التي تخوض مبارياتها الاحد في ختام المرحلة.

ويلعب السبت أيضا سانت اتيان مع ستراسبورغ.

وتختتم المرحلة الاحد بلقاءات ليل مع متز، وانجيه مع رينس، وديجون مع بريست، ولوريان مع لنس، ونيم مع رين، وموناكو مع نانت، وباريس سان جرمان مع مرسيليا.

© 2020 AFP