جائزة توسكانا الكبرى: بوتاس الأسرع يتسيّد التجارب الحرة

كلاوديو جوفانيني تصوير مشترك/ا ف ب

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موجيلو (إيطاليا) (أ ف ب)

تسيَّد الفنلندي فالتيري بوتاس جولتي التجارب الحرة لجائزة توسكانا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد الجمعة على حلبة موجيلو.

وحقق بوتاس، ثاني الترتيب العام للبطولة، أسرع زمن على الحلبة التي يبلغ طولها 5245 م، قدره 1,16:989 دقيقة في الجولة الثانية متوفقا على بطل العالم ست مرات زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون.

وحسم بوتاس الجولة الاولى بتسجيله 1:17.879 دقيقة أمام الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول-هوندا) وشارل لوكلير من موناكو (فيراري)، فيما حل هاميلتون رابعا.

وشهدت الحلبة عودة للجماهير مقتصرة على قرابة 3000 شخص معظمهم من المدعوين.

وهي المرة الأولى التي تعود فيها الجماهير إلى حلبات السرعة منذ الأزمة الصحية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تأجيل انطلاق البطولة وإلغاء العديد من السباقات.

وسيلجأ المنظمون لبروتوكولات صحية صارمة جدا من حيث التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، لكنّ سيكون بوسع السائقين رؤية الأعلام لدى المرور أمام المنصات.

ولم يسبق للحلبة المملوكة من قبل شركة فيراري أن استقبلت منافسات سباقات فورمولا واحد، كونها تستخدم عادة في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية "موتو جي بي".

وسيكون الفنلندي السبت في التجارب الرسمية أمام محاولة للحفاظ على ريادته من أجل الانطلاق من خط المقدمة الأحد وتقليص الفارق مع البريطاني البالغ 47 نقطة.

وتوقفت الجولة الثانية مرتين جراء تحطم سيارة البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين-رينو، واصطدام المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رايسينغ بوينت مع سيارة ألفا روميو التي يقودها الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم السابق.

وحل فيرشتابن ثالثا في الجولة الثانية، ولم يجد سائقا فيراري عشية الاحتفال بمشاركة الـ"سكوداريا" بالسباق رقم 1000 مكانا لهما في الأماكن المتقدمة في الثانية، إذ حل لوكلير عاشرا، وزميله الألماني سيباستيان فيتل الذي وقع الخميس عقد انتقاله إلى أستون مارتن (رايسينغ بوينت حاليا) بدءا من الموسم المقبل في المركز الثاني عشر، علما أن فيتل ثالثا عشر.

نتائج الجولة الأولى:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:17.879 (33 عدد اللفات)

2- ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.927 (32)

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.186 (27)

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.409 (28)

5- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:18.676 (30)

6- استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:18.805 (28)

7- دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:18.839 (31)

8- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.981 (30)

9- ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:19.068 (34)

10- دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:19.140 (25)

11- كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:19.219 (21)

12- رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:19.224 (25)

13- سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:19.267 (27)

14- انطونيو جوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:19.322 (28)

15- كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:19.457 (33)

16- جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:19.478 (29)

17- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:19.551 (25)

18- لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:19.836 (23)

19- سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:19.840 (29)

20- نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:20.034 (32)

نتائج الجولة الثانية:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:16.989 (28 عدد اللفات)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.196 (29)

3- ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:17.235 (25)

4- ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:17.971 (28)

5- دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:18.039 (32)

6- استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:18.115 (29)

7- سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:18.198 (34)

8- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:18.244 (30)

9- كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:18.385 (38)

10- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.400 (27)

11- لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:18.462 (37)

12- سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:18.498 (39)

13- كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.651 (32)

14- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.658 ( 9)

15- دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:18.736 (33)

16- جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:18.843 (33)

17- انطونيو جوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:18.944 (35)

18- نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:18.983 (31)

19- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:19.113 (32)

20- رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:19.257 ( 5)

© 2020 AFP