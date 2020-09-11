شركة طيران إسرائيلية تعتزم تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عند نافذة أول طائرة إسرائيلية تحط في أبوظبي في 31 آب/أغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية الخاصة "إسرا إير" الخميس أنّها ستسيّر رحلات مباشرة بين تلّ أبيب وأبوظبي، في قرار يأتي في أعقاب توصّل الدولة العبرية والإمارات العربية المتّحدة إلى اتّفاق لتطبيع العلاقات بينهما سيتمّ التوقيع عليه الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقالت "إسرا إير" في بيان إنّها "ستسيّر رحلات مباشرة إلى أبوظبي فور الحصول على الموافقات النهائية".

ونقل البيان عن جيل ستاف نائب المدير العام للشركة قوله "نشعر بفرح عارم لتمكنّنا من الإعلان عن تسيير رحلات مباشرة إلى أبوظبي".

ويستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض حفل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات. وبتوقيع هذا الاتفاق، ستصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، بعد مصر في 1979 والأردن في 1994.

والأسبوع الماضي وصل وفد إسرائيلي-أميركي برئاسة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وعبرت الأجواء السعودية.

وبعدها بيومين أكّدت السعودية أنّها واقفت على السماح لكلّ الرحلات الجوية المتّجهة إلى الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية.

وتقول "إسرا إير" إنها ثاني أكبر ناقل جوي إسرائيلي بعد شركة العال.

© 2020 AFP